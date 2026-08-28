Seguridad

Detienen a Hombre por Robar Limosna de una Iglesia de Puerto Vallarta

Un sujeto fue captado hurtando dinero de la alcancía de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona centro del municipio

Detenido por roboUn hombre fue detenido por robar la limosna de una iglesia en Puerto Vallarta. Foto: Policía de Puerto Vallarta

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Robo en Puerto Vallarta: un hombre fue captado sustrayendo dinero de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Fue detenido y se investiga su situación legal

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Detienen a Hombre por Robar Limosna en Iglesia de Puerto Vallarta