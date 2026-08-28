Detienen a Hombre por Robar Limosna de una Iglesia de Puerto Vallarta

Un hombre fue detenido después de haber robado dinero de la alcancía de una iglesia ubicada en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en la zona centro de Puerto Vallarta.

Este hecho generó indignación en redes sociales, ya que el hombre fue captado a través de un video en el que se aprecia que el sujeto está sustrayendo la limosna de una alcancía que se encuentra en las inmediaciones de la parroquia.

Policías locales detectaron al hombre en el malecón, con las características que coincidían con las que señalaron los testigos.

El sujeto mostró actitud agresiva y se negó a acatar a los oficiales. Tras ser interceptado, se detectó que el hombre se encontraba bajo los influjos de algunas sustancia.

Fue detenido el sujeto, quien fue identificado como Cristian Antonio ‘N’, de 44 años. Las autoridades realizan investigaciones, mientras que el presunto ladrón fue llevado a la Comisaría de Puerto Vallarta, donde se definirá su situación legal.