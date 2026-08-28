Seguridad

Profepa Identifica Más de 130 Animales Durante Cateo en el Sur de Tamaulipas

Autoridades realizaron una intervención para identificar y valorar diversos ejemplares de fauna silvestre, entre los que se encuentran especies protegidas.

Profepa Identifica Más de 130 Animales Durante Cateo en el Sur de TamaulipasProfepa Identifica Más de 130 Animales Durante Cateo en el Sur de Tamaulipas. Foto: FGJ

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Descubren más de 130 animales silvestres en Tamaulipas, incluyendo especies protegidas como jaguares y hienas.

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