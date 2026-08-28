Profepa Identifica Más de 130 Animales Durante Cateo en el Sur de Tamaulipas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a través de su Oficina de Representación en Tamaulipas, colaboró con la Fiscalía General de la República (FGR) en una diligencia en la que fueron localizados más de 130 ejemplares de vida silvestre.

A solicitud de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), personal especializado de la Profepa realizó la identificación y valoración de los animales encontrados durante la ejecución de una orden de cateo.

Del total de ejemplares identificados, 90 cuentan con algún estatus de protección a nivel nacional o internacional, al encontrarse incluidos en la NOM-059-SEMARNAT-2010 o en los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Entre los ejemplares destacan grandes carnívoros como hienas y jaguares, además de primates, entre ellos monos araña.

Durante la valoración pericial, especialistas determinaron que, en términos generales, los animales presentan condiciones físicas y de salud favorables.

La Profepa señaló que será importante mantener las condiciones adecuadas de manejo, alimentación y cuidado de los ejemplares mientras las autoridades determinan el sitio más apropiado para su destino final.

La dependencia indicó que continuará brindando asesoría y orientación especializada a las autoridades encargadas de la investigación, con el objetivo de garantizar el bienestar y trato digno de los animales, así como su protección.

Asimismo, la Profepa informó que continuará colaborando en las investigaciones en curso y en las acciones encaminadas a lograr la reparación integral del daño ambiental que pudiera derivarse de estas conductas.