Sociedad

SSN Informa Magnitud y Ubicación de Nuevos Sismos en México

La actividad sísmica no para en el país, principalmente en la zona del sureste, según recientes informes de organismos nacionales

Centro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: UNAMCentro Alterno de Monitoreo (CAM) del Servicio Sismológico Nacional (SSN) en Hidalgo. Foto: UNAM

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