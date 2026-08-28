SSN Informa Magnitud y Ubicación de Nuevos Sismos en México
La actividad sísmica no para en el país, principalmente en la zona del sureste, según recientes informes de organismos nacionales
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La actividad sísmica no para en el país, principalmente en la zona del sureste, según recientes informes de organismos nacionales
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Nuevos temblores sacudieron este viernes el sureste de México, de acuerdo con los reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), que dio a conocer en dónde ocurrieron los sismos y cuál fue su magnitud.
Todos los días, este organismo brinda en redes sociales los detalles sobre los temblores y microsismos en territorio nacional.
Y es que la actividad sísmica no para en el país, puesto que se encuentra en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, donde se registra gran parte de los temblores a nivel mundial.
Otros países de América Latina también han sido afectados por sismos de gran magnitud que han dejado una estela de daños, como Venezuela, Colombia y Perú.
Según el reporte más reciente, este día se registraron dos sismos en el estado de Chiapas.
El primero ocurrió a las 02:38 horas a 124 kilómetros (km) de Ciudad Hidalgo, y tuvo una magnitud de 4.2, mientras que el segundo sacudió el suroeste de Tapachula a las 04:39 horas con magnitud 4.0.
Cabe señalar que el 17 de julio, un poderoso sismo magnitud 7.4 sacudió Ciudad Hidalgo, Chiapas, y desde entonces se han registrado más de 2 mil 100 réplicas.
Luego de ese terremoto, el SSN publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, del Pacífico, de Rivera y la placa del Caribe.
El organismo además destacó que Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana.
Y explicó que el origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre las placas tectónicas: La placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado el contacto es entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.
“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, expuso.
Ante este panorama, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), es importante contar con una mochila de emergencia que ayude a sobrevivir las primeras horas de un desastre.
El organismo recomienda prepararla con artículos como: linterna; radio sin internet, TV ni redes de telefonía; agua; alimentos no perecederos; ropa abrigadora; encendedor o cerillos; silbato; fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB; copia de las llaves de la casa; así como medicinas o latas de leche en caso de que en la familia haya bebés, personas con un tratamiento médico o adultos mayores.
SPB