Sociedad

Hoy Habrá Simulacro por Sismo en CDMX: Autoridades Informan Hora y Lugar

Varios temblores de gran magnitud se han registrado en las últimas semanas en países de América Latina

Simulacro de sismo de la CDMXSimulacro de sismo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Simulacro de sismo en CDMX. Aprende a actuar en emergencias y qué incluir en tu mochila de emergencia. ¡La prevención salva vidas!

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