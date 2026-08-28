Hoy Habrá Simulacro por Sismo en CDMX: Autoridades Informan Hora y Lugar

Autoridades capitalinas informaron que este viernes habrá un simulacro con hipótesis de sismo, previo al Segundo Simulacro Nacional 2026 que se llevará a cabo el próximo sábado 19 de septiembre.

Cabe destacar que en las últimas semanas se han registrado varios sismos en países de América Latina, como son: Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) explicó que el objetivo de los simulacros es reforzar los protocolos de actuación de las unidades internas de Protección Civil y sus brigadas, además de fomentar la participación de la ciudadanía para saber cómo actuar ante una situación de riesgo o desastre.

La hipótesis para el Segundo Simulacro Nacional 2026 en la CDMX será de un sismo de magnitud 7.7, con epicentro a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros.

Mientras que el simulacro que se realizará hoy con hipótesis de sismo será a las 10 de la mañana, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar: Edificio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Río Lerma No. 64, colonia Cuauhtémoc.

Se prevé la participación de trabajadores del Tribunal y de las personas que acudan a la zona.

Los sismos no se pueden predecir, por eso es importante estar preparados. Ante este panorama, el Centro Nacional de Prevención de Desastres del Gobierno de México recomienda tener lista una mochila de emergencia con los siguientes artículos:

Linterna y radio con pilas, agua embotellada, alimentos no perecederos, ropa abrigadora, encendedor o cerillos, silbato, fotocopia de todos tus documentos importantes o guardados en un USB, copia de las llaves de tu casa, medicinas, latas de leche y tratamientos médicos, en caso de que algún miembro de la familia lo necesita. También deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas y pañales, para los bebés.

Con información de N+