Las Canciones de Juan Gabriel que Otros Artistas Convirtieron en Éxitos

A 10 años de la muerte de Juan Gabriel, su legado permanece vigente no solo por sus propias interpretaciones, sino por las canciones que entregó a otros artistas y que terminaron por convertirse en grandes éxitos de la música en español.

Juan Gabriel no necesitaba interpretar una canción para convertirla en un hit.

A lo largo de su carrera, escribió decenas de temas que encontraron una segunda vida en las voces de otros artistas y, en algunos casos, terminaron identificados casi por completo con quienes los grabaron.

José José, Daniela Romo, Ana Gabriel, Isabel Pantoja, Cristian Castro y, de manera particular, Rocío Dúrcal, fueron algunos de los intérpretes que llevaron las composiciones de Alberto Aguilera Valadez a nuevas generaciones.

Este 28 de agosto de 2026 se cumplen 10 años del fallecimiento de Juan Gabriel, ocurrido en 2016 en Santa Mónica, California.

Una manera de dimensionar su legado es revisar las canciones de Juan Ga que otros artistas hicieron suyas.

"Lo pasado, pasado": José José

En 1978, José José lanzó el álbum Lo pasado, pasado, cuya canción titular fue escrita por Juan Gabriel.

La relación entre ambos artistas había comenzado años antes. Se conocieron en 1971 y mantuvieron una amistad que se prolongó durante décadas.

Juan Gabriel le entregó otros temas, entre ellos "Y nada más", aunque fue "Lo pasado, pasado" la canción que adquirió un significado particular en la carrera de "El Príncipe de la Canción".

José José consideraba que el tema no podía faltar en su repertorio por ser uno de los que más lo identificaban con su público.

La canción tiene además un origen sentimental, según Anel Noreña, Juan Gabriel se la regaló a ella y a José José con motivo de su matrimonio.

"De mí enamórate": Daniela Romo

Un ejemplo claro del talento de Juan Gabriel para escribir pensando en la personalidad de otro intérprete es "De mí enamórate", canción que se convirtió en uno de los mayores éxitos de Daniela Romo.

El tema fue escrito por Juan Gabriel para la telenovela de Televisa El camino secreto, protagonizada por Romo en 1986.

Posteriormente formó parte del álbum Mujer de todos, mujer de nadie.

La canción llegó al número uno de las listas de popularidad y, según Billboard, permaneció 21 semanas consecutivas en el primer lugar.

El éxito llevó a que "De mí enamórate" quedara asociada de forma estrecha con Daniela Romo, aunque detrás de ella estuviera la pluma de Juan Gabriel.

La propia revista Billboard identificó a Romo como la intérprete que consiguió el mayor éxito con una composición de Juan Gabriel, dentro de su recuento de canciones del compositor que llegaron al Top 10 de Hot Latin Tracks.

"Luna": Ana Gabriel

"Luna" es otro ejemplo de una canción de Juan Gabriel que terminó formando parte de la identidad artística de otra cantante.

El tema fue compuesto por Juan Gabriel y grabado por Ana Gabriel. Apareció en su repertorio a principios de los años noventa y se convirtió en uno de sus temas más representativos.

La versión de Ana Gabriel tuvo impacto en las listas: "Luna" llegó al número uno de Billboard Hot Latin Tracks en 1994.

Con su interpretación, Ana Gabriel llevó la composición hacia un registro más dramático, lo que la consolidó como uno de los temas indispensables de su repertorio.

"Así fue": Isabel Pantoja

Aunque Juan Gabriel terminaría haciendo de "Así fue" una de sus propias canciones más reconocidas, la primera intérprete asociada al tema fue Isabel Pantoja.

La cantante española la grabó en 1988 para el álbum Desde Andalucía. Juan Gabriel escribió y produjo la canción, que se convirtió en uno de los éxitos de esa producción.

La versión de Pantoja llegó al número dos de Billboard Hot Latin Songs en Estados Unidos y fue una de las canciones latinas de mayor desempeño de 1989.

Años después, Juan Gabriel recuperó "Así fue" para su propio repertorio.

Su interpretación en el Palacio de Bellas Artes terminó por consolidarla también como uno de los clásicos de su carrera e himno no oficial del Mundial 2026, celebrado en México.

"Mañana": Cristian Castro

En 1994, Cristian Castro grabó una nueva versión de "Mañana, mañana", canción escrita originalmente por Juan Gabriel.

Castro la incluyó en su tercer álbum de estudio, El camino del alma, aunque para su versión utilizó solo el título "Mañana".

El resultado fue significativo, la canción llegó al número dos de Billboard Hot Latin Songs y se convirtió en el primer sencillo de Cristian Castro en alcanzar el número uno en la lista Latin Pop Songs.

La canción ya tenía historia antes de llegar a Castro. Juan Gabriel la había publicado en 1979 en su álbum Ella, en una grabación a dúo con Estela Núñez. Había aparecido incluso años antes en la película mexicana La loca de los milagros, interpretada por Libertad Lamarque.

La versión de Cristian Castro acercó la composición a una audiencia más joven y contribuyó a consolidarla como uno de los grandes éxitos de su primera etapa como cantante.

"Inocente, pobre amiga": Lucha Villa y Lupita D'Alessio

El tema pertenece a Juan Gabriel y fue uno de los éxitos asociados a Lucha Villa, quien también llevó otras composiciones del Divo de Juárez a un público masivo.

Lupita D'Alessio hizo posteriormente su propia interpretación y la incluyó en el repertorio dedicado a Juan Gabriel.

Rocío Dúrcal: la gran intérprete de Juan Gabriel

Si existe una artista cuya carrera quedó ligada de forma permanentw a las composiciones de Juan Gabriel, esa es Rocío Dúrcal.

La relación entre ambos comenzó en 1977, cuando Juan Gabriel convenció a la cantante española de grabar un álbum completo de música mexicana con mariachi.

El resultado fue Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel, disco que obtuvo doble disco de oro y doble disco de platino en México y que marcó una nueva etapa en la carrera de la cantante.

La colaboración se convirtió en una de las alianzas más exitosas de la música popular en español.

Durante aproximadamente 10 años, Dúrcal grabó múltiples producciones dedicadas a las composiciones de Juan Gabriel.

Entre las canciones que ayudó a convertir en clásicos se encuentran:

"Amor eterno"

"Amor eterno" se convirtió en una de las interpretaciones más representativas de su carrera y, con el tiempo, en uno de los temas más importantes del repertorio de Juan Gabriel.

Los Angeles Times destacó en 1999 la interpretación de Dúrcal y su identificación con el repertorio de Juan Gabriel.

"Costumbres"

Billboard registró la versión de Dúrcal de "Costumbres" entre las composiciones de Juan Gabriel con mayor impacto en la música latina.

"La guirnalda"

La versión de Rocío Dúrcal llegó al número tres de Hot Latin Tracks, uno de los mayores resultados para una canción escrita por Juan Gabriel e interpretada por otro artista.

"Quédate conmigo esta noche"

Llegó al número cuatro de Hot Latin Tracks en la voz de la española, de acuerdo con el recuento publicado por Billboard.

"Fue un placer conocerte" y "Me gustas mucho" son otras de las canciones más populares de Juan Gabriel que triunfaron en la voz de Dúrcal.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016, pero su obra continúa expandiéndose después de su muerte.

Él escribió las canciones. Otros artistas las hicieron suyas. Y el público las convirtió en parte de la memoria musical de varias generaciones.