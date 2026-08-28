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Las Canciones de Juan Gabriel que Otros Artistas Convirtieron en Éxitos

A 10 años de su muerte, repasamos los temas que Juan Gabriel escribió para José José, Daniela Romo, Rocío Dúrcal y otros intérpretes

Juan Gabriel y las canciones que hizo para otros artistasFoto: AP

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¿Sabías que Juan Gabriel escribió hits para José José y Daniela Romo? A 10 años de su partida, su legado musical sigue impactando. Conoce más.

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