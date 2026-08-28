Mano Derecha de Américo Villarreal Dio Contratos a Red Ligada al “Rey del Huachicol”

En Tamaulipas, la política se ha mezclado con el tráfico fronterizo de hidrocarburos desde hace años, sin que las redes hayan sido desmanteladas.

Héctor Joel Villegas, el secretario de gobierno de Tamaulipas y mano derecha del gobernador morenista, Américo Villarreal Anaya, dio contratos por más de 15 millones de pesos a empresas de quien fuera su amigo, el contrabandista de combustible, Sergio Carmona, el ‘Rey del Huachicol’.

El actual secretario de gobierno de Tamaulipas benefició a tres compañías de Carmona, quien fue asesinado el 22 de noviembre de 2021 en Nuevo León, en medio de acusaciones por lavado de dinero y financiamiento ilegal de campañas de Morena.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Secretario Ligado al Huachicol

Un testimonio anónimo, señaló: “Una vez que él financiaba las campañas, una manera que le pagaban era a través de contratos de obra”.

Villegas gobernó Río Bravo entre septiembre de 2021 y el mismo mes de 2022, y durante ese periodo, el municipio contrató a Aulex Proyectos y Edificaciones, Daalre Construcciones, y Propiedades Inmobiliarias Ojeda Cruz.

N+ Focus documentó que estas constructoras forman parte de la red corporativa que tejió Carmona, en este caso operadas por Adriana Ojeda, esposa de Julio Carmona, hermano del “Rey del Huachicol”.

De acuerdo con registros de la Plataforma Nacional de Transparencia, Río Bravo dio cinco contratos a esta red para la pavimentación de calles y la renta de maquinaria.

Dos de las empresas, Aulex y Daarle, comparten domicilio fiscal en la colonia Módulo 2000 de Reynosa, aunque se trata de un edificio en visible estado de abandono.

La otra empresa, Propiedades Inmobiliarias, dio una dirección en una plaza comercial de Río Bravo, donde nadie la conoce ni tiene referencia de ella.

Además, las calles 5 de Mayo y Caoba, que supuestamente fueron rehabilitadas con dinero público que Villegas dio a la red, se encuentran en mal estado.

“A todos los que en su momento les financió campañas se les dio contratos estoy hablando de presidentes municipales, a las empresas que estaban operando de él”, señaló el testigo anónimo.

El hoy secretario de gobierno trabajó como supervisor en la Aduana de Reynosa, donde coincidió varios años con el hermano del ‘Rey del Huachicol’, quien también fue supervisor e incluso llegó a ser el administrador del recinto al arranque del sexenio pasado.

El testigo indicó: “Él coloca a su hermano ahí en la aduana como su persona de confianza. Ya una vez colocado en la aduana, pues obviamente él le facilitaba este tipo de trámites de importación del producto”.

El círculo político de Carmona se consolidó en 2021 con la aportación de millones de pesos a campañas de candidatos morenistas en Tamaulipas, según denuncias y testimonios recabados por N+ Focus.

A cambio, Carmona exigió a los políticos protección institucional, nombrar a su gente en cabildos y áreas clave como Finanzas y Obras, y contratos a sus empresas.

No obstante, sus ganancias más altas provenían de importar combustibles que declaraban como aceites y lubricantes para evadir el pago de impuestos.

“Ni siquiera podemos imaginarnos cuál es la riqueza que han obtenido, son millones y millones”, aseguró el testigo en anonimato.

Otro municipio que benefició a esta red es Altamira. El 5 de enero de 2022 adjudicó un contrato de 2.9 millones a Careg Vendor Exim Group, también operada por Adriana Ojeda, para la renta de maquinaria.

Desde 2021, Altamira es gobernado por el también morenista Armando Martínez.

El 30 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que los cárteles han usado ganancias del huachicol para financiar campañas, favorecer la elección de políticos, controlar posiciones en gobiernos y facilitar operaciones de lavado de dinero.

“Ya es muy notorio cómo ha sido el enlace entre estos delincuentes de alguna manera, con los políticos”, aseguró el testigo anónimo.

Aunque políticos morenistas como el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas, han sido acusados ante autoridades ministeriales y electorales por sus presuntos vínculos con los Carmona, ninguno ha enfrentado la justicia, ni es investigado en México.

Con información de Antonio Baranda | N+ Focus.