Política

Mano Derecha de Américo Villarreal Dio Contratos a Red Ligada al “Rey del Huachicol”

Héctor Joel Villegas, cercano al gobernador de Tamaulipas, favoreció a empresas vinculadas con Sergio Carmona. Los pagos habrían superado 15 millones de pesos

Héctor Villegas el 2 de julio 2026 durante evento sobre Protección Civil en TamaulipasHéctor Villegas el 2 de julio 2026 durante evento sobre Protección Civil en Tamaulipas. Foto: Facebook @SGGTamaulipas

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