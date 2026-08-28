Marchas

Ruta de la Marcha por Muerte Digna: Bloqueará Calles y Avenidas en CDMX

Miembros de varias organizaciones entregarán las miles de firmas que recabaron en favor de la “Ley Trasciende”

Protesta pacífica en demanda de aprobación de ley por una muerte digna, en octubre 2025 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoProtesta pacífica en demanda de aprobación de ley por una muerte digna, en octubre 2025 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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