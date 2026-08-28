Ruta de la Marcha por Muerte Digna: Bloqueará Calles y Avenidas en CDMX

Decenas de miembros del movimiento denominado “Samara Martínez: Ley Trasciende” iniciaron una marcha rumbo a diversos puntos de la Ciudad de México (CDMX), lo que ocasionó bloqueos en distintas vialidades de la capital mexicana.

En N+ te informamos sobre la ruta y el avance de la movilización, para que tomes previsiones y consideres rutas alternas para evitar afectaciones en tus traslados este viernes.

Como se indicó en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SCC) CDMX, los manifestantes encabezan la marcha por la muerte digna “Por el derecho a decidir hasta el final de la vida”.

Su objetivo será entregar las más de 180 mil firmas recabadas a favor de la “Ley Trasciende”, la cual busca:

Reconocer el derecho de cada persona a decidir sobre el final de su vida.

Garantizar una muerte digna, sin sufrimiento innecesario.

Dar acompañamiento médico, ético y humano a pacientes y familias.

Dejar de criminalizar la compasión y convertirla en un derecho.

“Todo esto para dignificar la vida, libertad y paz para todos los pacientes que enfrentan enfermedades incurables”, precisaron.

La marcha del Movimiento “Samara Martínez: Ley Trasciende” comenzó en la alcaldía Cuauhtémoc.

Alrededor de las 09:30 horas, los integrantes de la organizacion se trasladaron al Palacio de Bellas Artes, ubicado sobre la avenida Juárez, en la colonia Centro.

De ahí partieron en una primera ruta, a las 10:10 horas, rumbo al Congreso de la Ciudad de México, en las calles Donceles y Allende, en el Centro Histórico.

Posteriormente se movilizarán en ruta con dirección al Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución de la capital mexicana.

En apoyo, se seumaron diversas organizaciones, como: Colectiva Ciudadana “Muerte Digna, ¡Ya!”, México Igualitario Derribando las Barreras A.C., Por el Derecho a Morir con Dignidad, A.C., Práctica: Laboratorio para la Democracia, Libertad para Morir, A.C., Proyecto Mictlán “Un Paso Digno al Más Allá”, Sí a la Eutanasia, Artes Contra la Discriminación y Fundación Ai-Koi “Dar & Recibir”.

SPB