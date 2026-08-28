Marcha, Concentraciones y Rodadas Motociclistas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 28 de agosto de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 10 concentraciones, 2 rodadas motociclistas y 17 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

El Movimiento “Samara Martínez: Ley Trasciende” marchará a las 09:30 horas del Palacio de Bellas Artes, en avenida Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc con destino a:

10:15 horas. Congreso de la Ciudad de México, en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y a las 10:30 horas a Palacio Nacional, en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico.

A las 09:00 horas, la organización “1º de Agosto” se concentrará en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en Digna Ochoa y Plácido 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

En Gustavo A. Madero a las 10:00 horas, Jubilados y Pensionados del Instituto Politécnico Nacional se concentrarán en el Centro Cultural “Jaime Torres Bodet”, en avenida Wilfrido Massieu y avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Nueva Industrial Vallejo.

En Iztacalco Nenes Biker Neza rodarán a las 20:00 horas de Calzada Ignacio Zaragoza y Calle 7, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco con destino al Parque Urbano Aztlán, en avenida de los Compositores, colonia Bosque de Chapultepec Segunda Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ