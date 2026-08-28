Movilidad

Autopista del Sol: Accidentes y Labores de Mantenimiento

En este periodo vacacional te contamos si hay afectaciones en la autopista para que puedas planear tu trayecto en caso de ocupar la vía

Cierre de carriles en la Autopista del Sol.Autopista del Sol. Foto: X @GN_Carreteras
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