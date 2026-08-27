Protesta del Movimiento del Sombrero Bloquea Esta Zona de la CDMX

Integrantes del Movimiento del Sombrero, proyecto que encabezó el alcalde asesinado de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, convocaron a una nueva jornada de movilizaciones en la capital del país.

No es la primera vez que este movimiento se manifiesta en la CDMX, sus simpatizantes ya han salido a las calles para protestar por el clima de violencia que enfrentan funcionarios municipales, líderes comunitarios y ciudadanos, en distintas regiones del estado.

Cabe destacar que el Movimiento del Sombrero busca participar en el proceso electoral de 2027. En noviembre de 2025, Grecia Quiroz, la alcaldesa de Uruapan, solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) el registro de las marcas "Carlos Manzo" y "Movimiento del Sombrero".

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes del Movimiento del Sombrero se concentrarán hoy a las 9:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, en José María Pino Suárez No. 2, Centro Histórico.

Los manifestantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de una parte de la reforma electoral del Estado de Michoacán, particularmente de las disposiciones restrictivas, conocidas como “candados”, que limitan la posibilidad de que las candidaturas independientes se coordinen como un movimiento o bloque común.

Con información de N+