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Protesta del Movimiento del Sombrero Bloquea Esta Zona de la CDMX

Los manifestantes solicitan que se declare la inconstitucionalidad de una parte de la reforma electoral del Estado de Michoacán

Protesta de integrantes del Movimiento del SombreroProtesta de integrantes del Movimiento del Sombrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Movimiento del Sombrero, liderado por el legado de Carlos Manzo, protesta en la Suprema Corte. Quieren eliminar restricciones a candidaturas independientes en Michoacán. ¿Qué opinas?

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