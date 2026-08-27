EUA Investiga si Presuntos Nexos de Rocha con el Crimen Alcanzan a Américo Villarreal

Autoridades en Estados Unidos investigan si los presuntos nexos con el crimen organizado de Rubén Rocha Moya, quien recién dejó la gubernatura de Sinaloa, se extienden también al actual mandatario de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quien tiene al menos dos procesos abiertos en cortes estadounidenses.

El 31 de octubre de 2021, Rubén Rocha Moya indicó al rendir protesta como gobernador: “Américo Villarreal, le debo, ¿dónde estás Américo? Le debo un pedazo de la gubernatura porque él fue el delegado. Ahí te lo pagaré en Tamaulipas, mi querido Américo”.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos (DHS) abrieron expedientes en contra de Rubén Rocha Moya y de Américo Villarreal Anaya, por lavado de dinero y por recibir financiamiento de cárteles mexicanos, considerados organizaciones terroristas extranjeras, durante las campañas electorales de 2021 y 2022.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. EUA investiga a Américo y Rocha por campaña

La investigación, que se encuentra en las fiscalías federales, señala que los agentes estadounidenses empezaron a integrar expedientes con testimonios, grabaciones en audio y video, de operadores financieros y electorales de Morena, en las elecciones.

En el expediente de investigación aparece el testimonio de una operadora electoral y fundadora de Morena, identificada como Jocelyn Hernández Jiménez, donde aseguró: “Ignacio Mier me invita, pero para ayudar a Rocha Moya, que es el actual gobernador, pero el partido, me dicen, en Sinaloa te vas a tener que coordinar o va a ser tu jefe Américo Villarreal. Entonces me quedo con él, bajo el encargo, él era mi jefe directo, recibe dinero del cártel, llegaban con maletas llenas de dinero a la casa de campaña, y se las entregó literal al, a Rocha".

Entre los financiadores de campaña ella mencionó al narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, uno de los diez objetivos prioritarios de Estados Unidos.

“Yo tenía a mi cargo todo el norte de Sinaloa, toda la zona donde está el triángulo dorado, justamente. Mi exmarido, el que te estoy diciendo también trabajaba conmigo ahí, él fue el que logró saber que me dijo: ‘este dinero lo traen de allá’, le dije: ‘pero ¿quién es su contacto?’, dice: ‘no he logrado saber, solo sé que es Isidro’ y que no sé qué. Le digo: ‘pero no, Isidro es el de acá, el capo de aquí es Isidro’”, señaló.

Agentes que participan en las investigaciones revelaron a N+ que los testimonios los obtuvieron en junio de 2023, a través de trabajos de inteligencia, cuando la operadora electoral y subdelegada del Bienestar acudió a la ciudad de Houston, Texas, a una entrevista de trabajo con la empresa “Metra Ventures”.

“Querían que yo metiera a su gente como servidores de la nación”, menciona Hernández Jiménez en una grabación.

En diciembre del 2024, las personas que grabaron el testimonio lo presentaron, bajo declaración jurada al Departamento de Justicia, en los distritos sur de Nueva York y Texas.

La operadora electoral de Morena en Sinaloa aseguró: “Después de la elección de Sinaloa, ya lo financiaban los de Sinaloa, quedaron en muy buena amistad, el gobernador Rocha Moya y él, él al final de cuentas se hizo muy amigo del presidente municipal de Badiraguato, es otro capo de Sinaloa. El cártel da dinero para que le den puestos políticos. Según lo que yo vi, este dinero venía de ellos, y se guardaron otro tanto, ahí en ese paraíso fiscal que tienen en Suecia o Suiza y es el que utilizó ya para su campaña para Tamaulipas”.

El año pasado, Jocelyn Hernández dijo que su entrevista laboral había sido manipulada, pero antes, en 2022, había presentado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, una denuncia en contra de Américo Villarreal y su secretario particular, Norberto Barrón, por violaciones flagrantes a los estatutos y programas de Morena, durante el proceso electoral de Sinaloa.

LECQ