Política

EUA Investiga si Presuntos Nexos de Rocha con el Crimen Alcanzan a Américo Villarreal

La CIA, DEA y DHS abrieron expedientes en contra del gobernador de Sinaloa y del de Tamaulipas por lavado de dinero y recibir financiamiento de cárteles mexicanos en campañas electorales

Rubén Rocha Moya sentado detrás de escritorio, vistiendo traje y corbataRubén Rocha Moya el 21 de agosto de 2026 luego de anunciar su regreso a la gubernatura. Foto: Facebook @RochaMoyaR

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