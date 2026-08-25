Migración

Deportados de EUA a Honduras: Así Fue el Largo Regreso de 54 Mexicanos

El gobierno centroamericano habilitó una casa, asegurada a la delincuencia organizada, como albergue para las personas que EUA envía

Mexicanos deportados en el Centro de Atención al Migrante Retornado, en Ocotepeque.Mexicanos deportados en el Centro de Atención al Migrante Retornado, en Ocotepeque. Foto: N+

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