Deportados de EUA a Honduras: Así Fue el Largo Regreso de 54 Mexicanos

El Gobierno de Honduras habilitó una casa, asegurada a la delincuencia organizada en San Pedro Sula, como albergue para migrantes mexicanos deportados vía aérea desde Estados Unidos.

En las últimas semanas, por este lugar han pasado 396 connacionales, permanecen un promedio de tres días, mientras llegan más migrantes, para trasladarlos en camiones hasta la frontera de Guatemala y México.

N+ encontró ahí a Alexander Yair García González, de 19 años de edad, originario de Tecámac, Estado de México, quien fue detenido el 19 de agosto de 2026 por agentes de inmigración en Laredo, Texas. Dijo que su familia pagó 80 mil pesos a un 'coyote', para que lo cruzaran por la rejilla de un parque en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Por teléfono me iban guiando, y pues fue cuando, pues la migra, pues me agarró, se me atravesó una camioneta, llegaron atrás más y enfrente más”, narró.

Alexander, quien acaba de terminar la preparatoria, dice que cruzó la frontera para tratar de reunirse con su mamá, quien trabaja como cocinera en Estados Unidos, desde hace años.

“Yo iba con el sueño de verla, más que nada a ella, porque toda la vida no estuve con mi mamá; esa meta que yo tenía no se pudo realizar”, indicó.

En esa casa compartía habitación con seis personas más, entre ellos, Jorge Luis Huerta Marín, de Aguascalientes, otro migrante mexicano deportado, quien señaló:

“Pues estuve cuatro años en Estados Unidos, pero me fui para México y esta vez me quise ir otra vez de nuevo y me agarraron cruzando el río, en lado americano. No sabíamos que venimos para acá, para Honduras. Se siente feo porque pues no conoce uno a nadie y no sabe uno y luego sin dinero, pues peor tantito”.

Los jueves y sábados arriban los aviones militares con migrantes mexicanos deportados, desde Estados Unidos.

El domingo por la mañana, el Instituto Nacional de Migración de Honduras dio salida a los 54 mexicanos, siete mujeres y 47 hombres, originarios de 12 estados del país.

Ninguna autoridad consular mexicana se apareció para verificar su salida.

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Los autobuses partieron de San Pedro Sula hacia el Departamento de Ocotepeque, a unos 250 kilómetros, en los límites con El Salvador y Guatemala.

Héctor Rodríguez, de 43 años, originario de Matamoros, Tamaulipas, contó que tenía 18 cuando cruzó a Brownsville, Texas, ahí se casó y tuvo cuatro hijas. Dice que la semana pasada fue detenido por agentes del ICE, vestidos de civil, en un centro comercial, a pesar de tener permiso de trabajo, seguridad social e identificación de Estados Unidos.

“Tengo 20 años que no miro a mi mamá, 20 años y llegar ahí, pues ya veré a ver qué hago” explicó.

Al ser cuestionado sobre cómo se sentía de regresar a casa respondió: “Desorientado, porque no, ya no es lo mismo”.

Luego de ocho horas de camino, los mexicanos pasaron la noche en el Centro de Atención al Migrante Retornado, en Ocotepeque, y este lunes salieron de territorio hondureño, por la frontera de Agua Caliente.

Tardaron 12 horas para recorrer 476 kilómetros, hasta llegar a Tecún, Uman, Guatemala.

En la frontera con México, las autoridades de Honduras los entregaron al Instituto Nacional de Migración, cruzaron a Ciudad Hidalgo, Chiapas, y en las oficinas de Control y Regulación Migratoria les entregaron un acta de repatriación. Ahí, para ellos, terminó su sueño americano.

Con información de Fátima Monterrosa y Jorge Ulloa.

LECQ