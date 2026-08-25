Sociedad

SSN Reporta Nuevos Sismos en México e Informa su Magnitud y Ubicación

La actividad sísmica continúa en el país con una cadena de temblores registrada en el sureste

Instalaciones del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM en 2019. Foto: Cuartoscuro | ArchivoInstalaciones del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM en 2019. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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