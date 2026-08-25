SSN Reporta Nuevos Sismos en México e Informa su Magnitud y Ubicación
La actividad sísmica continúa en el país con una cadena de temblores registrada en el sureste
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La actividad sísmica continúa en el país con una cadena de temblores registrada en el sureste
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El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó sobre una cadena de sismos registrados este martes con pocos minutos de diferencia en Chiapas, con magnitud mayor a 4.0.
A través de redes sociales, el organismo precisó la hora y el lugar exacto en el que ocurrieron, así como su magnitud.
Todos los días, el SSN da a conocer detalles sobre los temblores y microsismos en México, país que se localiza en el llamado “Cinturón de Fuego del Pacífico”, donde se registra gran parte de la actividad sísmica a nivel mundial.
Según el reporte más reciente, este día se registraron tres sismos en el estado de Chiapas, todos con epicentro al suroeste de Huixtla.
El primero ocurrió a las 01:37 horas y tuvo una magnitud de 4.1; el segundo sacudió la región a las 01:40 horas con magnitud 4.2, y el último se registró a las 01:49 horas y también tuvo magnitud de 4.1.
Cabe señalar que el 17 de julio, un poderoso sismo magnitud 7.4 sacudió Ciudad Hidalgo, Chiapas, y desde entonces se han registrado más de 2 mil réplicas.
Ante la alta actividad sísmica en México, autoridades de diversos estados y de Protección Civil han señalado que durante un sismo es crucial saber cómo actuar tanto en espacios abiertos como cerrados, por lo que han compartido algunas recomendaciones, como:
En restaurantes, cines, hoteles, museos, centros comerciales u otros: Se deben seguir las instrucciones del personal del inmueble y considerar la señalización de protección civil.
En la calle: Hay que alejarse de los postes y los cables eléctricos o cualquier objeto que pueda caer.
En un edificio: Meterse debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas, paredes exteriores, anaqueles o cualquier objeto que pueda caer.
En un carro en movimiento: Parar tan rápido como sea posible y quedarse dentro del vehículo hasta que pase el sismo.
Otro de los consejos de las autoridades del Gobierno de México es realizar y actualizar periódicamente un Plan Familiar de Protección Civil, cuya finalidad es saber cómo actuar antes, durante y después de posibles desastres.
De acuerdo con información del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), este plan se debe adaptar a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades específicas de cada familia, según la cantidad de personas que la integren y a las características propias del lugar en el que habite.
El plan se trata básicamente de cuatro pasos, que tienen la finalidad de que todos conozcan lo que deben hacer y actúen de manera organizada y coordinada: Detectar y reducir riesgos; diseñar rutas de evacuación; tomar la mejor decisión y realizar simulacros.
SPB