Sociedad

¿Por Qué Hay Tantos Temblores en Chiapas? Estas Placas Tectónicas Generan Sismos

El Servicio Sismológico Nacional publica reporte especial tras sismo magnitud 7.4; detalla además por qué Chiapas es de los estados con mayor sismicidad

SSN detalla reporte del sismo magnitud 7.4 y decenas de réplicas el 17 de julio 2026. Foto: UNAM | ArchivoSSN detalla reporte del sismo magnitud 7.4 y decenas de réplicas el 17 de julio 2026. Foto: UNAM | Archivo

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¿Por qué tiembla tanto en Chiapas? Un sismo de magnitud 7.4 sacudió hoy el estado, activando alerta de tsunami. Descubre las placas tectónicas responsables y la historia sísmica de la región.

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