¿Por Qué Hay Tantos Temblores en Chiapas? Estas Placas Tectónicas Generan Sismos

Este viernes 17 de julio de 2026, un fuerte sismo magnitud 7.4 y decenas de réplicas sacudieron Chiapas, uno de los estados de la República Mexicana con mayor sismicidad, ¿pero sabes por qué tiembla tanto en esta entidad del sureste del país?

Aquí te informamos cuáles son las placas tectónicas que generan sismos en territorio chiapaneco, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Sobre el sismo de hoy en Chiapas

Hoy, a las 08:48 horas, se registró un sismo en territorio chiapaneco que además activó una alerta de tsunami.

El SSN reportó que la magnitud del temblor fue de 7.4 y su epicentro se generó a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.

Más tarde, el organismo dio a conocer que en tan solo unas horas, con corte a las 12:00 horas, se habían registrado 80 réplicas, la mayor de magnitud 6.5.

Debido a la actividad sísmica, en Tapachula, una mujer de origen haitiano resultó lesionada, luego de que presuntamente se arrojó desde el segundo piso del edificio donde habita, ante el temor por el primer sismo, reportaron autoridades de Chiapas. Además, varias personas fueron atendidas por crisis nerviosa.

México, en zona de alta sismicidad

Luego del sismo de 7.4, el SSN publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas:

La placa de Norteamérica. La placa de Cocos. La placa del Pacífico. La placa de Rivera. Node type not supported: tab { "detail": 2, "format": 0, "mode": "normal", "style": "", "text": "\t", "type": "tab", "version": 1 } La placa del Caribe.

¿Por qué hay tantos temblores en Chiapas?

El organismo además destacó que Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana.

Y explicó que el origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre importantes placas tectónicas: La placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado de Chiapas el contacto es entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.

“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, expuso.

En el caso del temblor de este viernes, informó que el mecanismo focal del sismo fue correspondiente a “un mecanismo de falla inversa en la que el bloque de techo sube con respecto al bloque de piso. Este tipo de falla es consistente con la convergencia de las placas de Cocos y Norteamérica”.

Grandes sismos en Chiapas

Al exponer sobre la sismicidad histórica en la entidad, dio a conocer que iniciando el siglo XX se produjeron 3 grandes sismos superficiales con magnitudes mayores a 7 en las costas de Chiapas y Guatemala:

19 de abril de 1902 : Sismo magnitud 7.5 cercano a la frontera México-Guatemala.

23 de septiembre de 1902 : Sismo magnitud 7.7 en la costa norte de Chiapas.

14 de enero de 1903: Sismo magnitud 7.6 en la costa sureste de Chiapas.

Desde entonces han ocurrido otros dos grandes temblores: el 29 de abril de 1970 (M 7.3) y el 10 de septiembre de 1993 (M 7.2).

En el presente milenio se han generado además 19 sismos de magnitud 6.0 o mayores, añadió.

Los de mayor magnitud se registraron el 7 de noviembre de 2012 (M 7.3) y el sismo del 7 de septiembre de 2017 (M 8.2) cuyo mecanismo de tipo normal, fracturó gran parte de la placa Cocos en toda la región del Golfo de Tehuantepec, causando daños severos en toda la región sureste de México.

De tal manera, el SSN destacó que la ocurrencia de temblores en el estado de Chiapas es frecuente.

SPB