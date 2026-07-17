Sociedad

Réplicas del Temblor Hoy en Chiapas: ¿Cuántas Van y de Qué Magnitud luego de Sismo de 7.4?

El Servicio Sismológico Nacional reporta decenas de réplicas del sismo de este viernes en Chiapas; la mayor de magnitud 6.5

Evacuaciones en Chiapas tras fuerte temblor magnitud 7.4. Foto: Facebook Protección Civil ChiapasEvacuaciones en Chiapas tras fuerte temblor magnitud 7.4. Foto: Facebook Protección Civil Chiapas

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Chiapas sacudido por un sismo de 7.4 y varias réplicas. La más fuerte, de magnitud 6.5. Alerta de tsunami en curso. Mantente informado y seguro.

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