Réplicas del Temblor Hoy en Chiapas: ¿Cuántas Van y de Qué Magnitud luego de Sismo de 7.4?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó varias réplicas del sismo magnitud 7.4 que sacudió Chiapas la mañana de hoy, 17 de julio de 2026.

Aquí te informamos cuántas van y cuál ha sido su magnitud, de acuerdo con el reporte del organismo en redes sociales.

Lo anterior luego del fuerte sismo de esta mañana en territorio chiapaneco, que además activó una alerta de tsunami:

Hora: 08:48 horas.

Magnitud: 7.4.

Epicentro: A 135 kilómetros su suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Fuerte sismo y réplicas sacuden Chiapas este 17 de julio 2026. Foto: N+

¿Cuántas réplicas van?

Según el reporte del Sismológico Nacional, luego del fuerte sismo se han registrado 60 réplicas, hasta las 11:00 horas. Entre ellas una de magnitud 6.5. Estos son algunos de los temblores:

09:09 horas: Sismo magnitud 4.5, a 124 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

09:14 horas: Sismo magnitud 5.8, a 143 km al suroeste de Ciudad Hidalgo.

09:15 horas: Sismo magnitud 5.2, a 101 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.

09:20 horas: Sismo magnitud 6.5, a 126 km al suroeste de Ciudad Hidalgo.

09:57 horas: Sismo magnitud 5.1, a 62 km al suroeste de Huixtla.

11:00 horas: Sismo magnitud 4.6, a 150 km al suroeste de Ciudad Hidalgo.

11:03 horas : Sismo magnitud 5.3, a 106 km suroeste de Ciudad Hidalgo.

11:15 horas: Sismo magnitud 5.3, a 115 km al suroeste de Ciudad Hidalgo..

De acuerco con el SSN, "cuando ocurre un sismo de magnitud considerable las rocas que se encuentran cerca de la zona de ruptura sufren un reacomodo, lo que genera una serie de temblores en la zona que reciben el nombre de réplicas. El número de las réplicas puede variar desde unos cuantos hasta cientos de eventos en los próximos días o semanas de ocurrido el temblor principal".

Alerta de tsunami

Cabe señalar que el Centro de Alerta de Tsunamis de la Marina (CAT-Semar) emitió a las 09:05 horas un boletín de alerta de tsunami, dirigido a las autoridades de Protección Civil de los gobiernos federal, estatal, municipal, marítimas y navales, para la implementación de acciones correspondientes.

En el texto oficial, advirtió que con base en la información preliminar del sismo y a datos históricos de tsunamis generados en México, se esperaban “variaciones anómalas del nivel del mar, de hasta 105 centímetros sobre el nivel de la marea en la región de generación del sismo”.

Ante ello, recomendó mantener a la población alejada de las playas, hasta la cancelación de la alerta; “se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos”, añadió.

¿Daños por sismo?

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hasta el momento no se reportan dalos en Chiapas y Tabasco, y dio a conocer que se activaron los protocolos en entidades colindantes.

“La Secretaría de Marina recomienda no acercarse a esas playas en las próximas seis horas por riesgo de tsunami. Es importante seguir las recomendaciones de Protección Civil”, dijo.

La mandataria nacional agregó que autoridades de los tres órdenes de gobierno realizan recorridos en territorio para evaluar posibles afectaciones estructurales y coordinar medidas preventivas.

Chiapas, de los estados con más sismicidad

En un reporte especial tras el sismo, el SSN recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas:

La placa de Norteamérica

La de Cocos

La del Pacífico

La de Rivera

La placa del Caribe.

“Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana. El origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre importantes placas tectónicas: La placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado de Chiapas el contacto es entre la placa de Cocos y la placa del Caribe. La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, expuso.

SPB