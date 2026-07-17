Sociedad

Fuertes Sismos en Chiapas Fueron Perceptibles en Diversas Regiones del Estado de Veracruz

Los fuertes sismos con epicentros en el estado de Chiapas fueron perceptibles en el estado de Veracruz, con una intensidad preliminar de 6.8 y 7.4 grados, según datos del Sismológico Nacional.

Fuertes sismos ocurridos en Chiapas han sido perceptibles en diferentes puntos de VeracruzFuertes sismos ocurridos en Chiapas han sido perceptibles en diferentes puntos de Veracruz. Foto: Servicio Sismológico Nacional

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Terremotos en Chiapas percibidos en Veracruz con magnitudes de 6.8 y 7.4. Autoridades activan medidas preventivas. Mantente informado sobre posibles afectaciones.

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