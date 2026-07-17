Fuertes Sismos en Chiapas Fueron Perceptibles en Diversas Regiones del Estado de Veracruz

En algunos sectores del estado de Veracruz se informó que si fue perceptible por la ciudadania el sismo que sacudió la mañana de este día a Chiapas.

Los primeros reportes indicaron que durante la mañana de este viernes 7 de julio un sismo de magnitud preliminar 6.8 grados en al escala Richter y con epicentro a 95 kilómetros de la ciudad de Huixtla en el estado de Chiapas, según datos reportados por el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó acerca de una magnitud de 7.4 grados a 135 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, donde se registró otro sismo. El cual generó percepción moderada en las regiones de:

Coatzacoalcos

Huatusco

Xalapa

Minatitlán

Los Tuxtlas

Veracruz

Boca del Río

Tres Valles

A pesar de la intensidad registrada por este movimiento, al momento no se tiene reporte de afectaciones a infraestructuras estratégicas, o personas lesionadas por este suceso.

Se informó por la autoridad que de manera preventiva se activaron los protocolos de evacuación en algunos inmuebles de la capitales, además de continuar con los monitoreos en diversos municipios para descartar afectaciones y alguna situación de riesgo.

En Córdoba se realizó la evacuación preventiva por los sismos registrados

Luego de los sismos registrados esta mañana en el estado de Chiapas, y que fueran perceptibles en el estado de Veracruz, habitantes de la ciudad de Córdoba evacuaron el palacio municipal y edificios aledaños, algunas personas pensaron que se trataba de un simulacro pero finalmente salieron con tranquilidad y el saldo fue blanco. Así lo señaló Aranza Meneses, elemento de Protección Civil Municipal de Córdoba.

“Mi nombre es Aranza Meneses de Protección Civil, se registró un movimiento telúrico en lo que fue gran parte de la ciudad. Por esa razón se procedió a realizar este la evacuación de diversos inmuebles, así como el palacio, hospitales, algunas escuelas que tengan todavía alumnos, maestros, docentes, etc., entonces pues bueno estas actividades se realizan por protección y prevención de todos y cada uno de ustedes vale de momento ya pasó se hicieron los recorridos de verificación”.

Sobre la avenida 2 se escuchó un estruendo proveniente de un transformador que registró falla, pero no hubo ningún incidente. Después de unos minutos de revisar los inmuebles evacuados los empleados regresaron a sus labores cotidianas.

“Se observaron algunas cuadras una como explosión desconocemos, exactamente bien que fue visualizamos solamente un transformador. Entonces seguimos monitoreando esa zona. Vamos a seguir este investigando para verificar que todo se encuentre bien, pero de momento con el inmueble que su área de trabajo ya pueden regresar a la normalidad”.

Se reporta saldo blanco en la zona sur de Veracruz tras los sismos

En la zona sur de Veracruz en diversos municipios se sintió el temblor con magnitud de 7.4 registrado la mañana de este viernes en Ciudad Hidalgo, Chiapas.

De acuerdo a las autoridades municipales de protección civil hasta el momento se mantiene un saldo blanco. Se logró sentir en:

Acayucan

Las Choapas

Nanchital

Minatitlán

Coatzacoalcos

En lugares públicos y privados se realizaron las evacuaciones correspondientes, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía en general.