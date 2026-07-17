Otro Temblor Hoy Ahora en Guerrero: ¿De Cuánto Fue Luego de Sismo de 7.4 en Chiapas?

La mañana de este viernes, 17 de julio de 2026, se registró otro sismo en México, ahora en el estado de Guerrero, luego del fuerte temblor de magnitud 7.4 que sacudió a Ciudad Hidalgo, Chiapas.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor fue de magnitud 4.5 a 3 km al oeste de San Marcos, Guerrero, a 8.9 kilómetros de profundidad, a las 9:29 de la mañana.

Usuarios de redes sociales compartieron el momento exacto del temblor que se sintió con intensidad a las 8:48 de la mañana, en varias regiones de Chiapas; el sistema de monitoreo se activó en las 15 regiones del estado. Además, se han registrado varias réplicas. De acuerdo con las autoridades, en las últimas 24 horas se registraron 14 sismos en Chiapas, siendo el de mayor magnitud el de 7.4.

SISMO Magnitud 4.5 Loc. 3 km al OESTE de SAN MARCOS, GRO 17/07/26 09:29:53 Lat 16.789 Lon -99.422 Pf 8.9 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026

Distancia entre San Marcos y la Ciudad de México

Cabe destacar que la distancia entre San Marcos y la Ciudad de México es de 362 km, y para llegar en carro son casi cinco horas de viaje, mientras que en camión son casi siete horas de camino, ya que primero se necesita llegar a Acapulco y luego tomar otra ruta a dicha localidad.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas o daños materiales, sin embargo, se activaron los protocolos de manera preventiva.

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Mientras que en Chiapas, se reporta una mujer lesionada luego de lanzarse desde una ventana de un segundo piso en una empresa avícola en Tapachula, al intentar ponerse a salvo por el fuerte sismo.

Con información de N+

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