Sociedad

Otro Temblor Hoy Ahora en Guerrero: ¿De Cuánto Fue Luego de Sismo de 7.4 en Chiapas?

Te decimos la magnitud de otro sismo en México, ahora en el estado de Guerrero, luego de uno de magnitud 7.4 en Chiapas

Sismo en Guerrero ocurrido en enero de 2026.Sismo en Guerrero ocurrido en enero de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Nuevo sismo en Guerrero tras el temblor de 7.4 en Chiapas. Sin daños reportados, pero se activaron protocolos. Conoce más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+