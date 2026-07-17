Sociedad

¿Por Qué No Sonó Alerta Sísmica Hoy en Celulares y Altavoces por Temblor de 7.4 en Chiapas?

El SASMEX informó por qué no sonó la alerta sísmica hoy en altavoces ni celulares pese al fuerte temblor en Chiapas

Por Qué No Sonó Alerta Sísmica por Temblor de 7.4 en ChiapasEl sismo en Chiapas se registro este 17 de julio 2026. Foto: Cuartoscuro

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