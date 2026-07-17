¿Por Qué No Sonó Alerta Sísmica Hoy en Celulares y Altavoces por Temblor de 7.4 en Chiapas?

Se registró un fuerte temblor de 7.4 en Chiapas hoy 17 de julio 2026, sin embargo la alerta sísmica no sonó en México y acá te decimos por qué no se activó la alarma en los altavoces ni llegó el mensaje de emergencia en los celulares.

A las 08:48 de la mañana de este viernes, se presentó un sismo con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas de 7.4 de magnitud, el cual pese a su intensidad no activó la alerta sísmica, ni la de Tsunami.

Cabe señalar que hasta el momento no se reportan daños por el temblor en Chiapas, sin embargo Arturo Barrientos, director de Reducción de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil del estado, informó a N+ que se activó un sistema de monitoreo en las 15 regiones que integran la geografía chiapaneca para conocer el impacto del sismo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sismo en Chiapas: Así se Sintió el Fuerte Temblor de Magnitud 7.4 Hoy 17 de Julio

¿Por qué no sonó la alerta sísmica hoy?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó el motivo por el que no se activó la alarma de emergencia en los altavoces ni llegó el mensaje en los celulares y aseguró que la energía del temblor en los primeros segundo no ameritó el alertamiento masivo.

"El día 17 de julio de 2026 a las 08:49:38 hrs. el SASMEX detectó un sismo que no ameritó aviso de Alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación", informó el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C, del Sistema de Alerta Sísmica Mexicano.

Por otro lado, la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA) señaló que no hay cobertura de sensores en el estado de Chiapas, y que el temblor fue detectado hasta su arribo a las estaciones de Oaxaca, donde su energía no superó los niveles preestablecidos para el disparo de la alerta sísmica.

Hasta el momento, se han registrado 39 réplicas del sismo de 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas hoy 17 de julio 2026, siendo la más grande de magnitud 6.5, sin embargo ninguna ha ameritado la activación de la alerta sísmica.

¿Cómo activar la alerta sísmica en el celular?

Aunque no fue el caso, las personas deben asegurarse de poder recibir el mensaje de emergencia en su celular en caso de sismo en México. Para ello, debes verificar que las alertas inalámbricas o gubernamentales estén activadas, estos son los pasos que debes seguir en el sistema operativo Android:

Ajustes. Notificaciones. Ajustes avanzados. Alertas de emergencia inalámbricas. Activar.

En iOS, se activan así:

Configuración Notificaciones Activar alertas gubernamentales

En caso de que ya las tengas activadas y la alerta sísmica no llegue a tu teléfono celular, puedes llamar al número 079, en el cual te brindarán orientación personal sobre tu caso.

PPP