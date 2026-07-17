Sociedad

Se Registra Fuerte Sismo en Chiapas: Magnitud y Epicentro

Esta mañana, se registró un sismo en el estado de Chiapas; el SSN compartió detalles de su magnitud y epicentro

Instalaciones del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Foto: Cuartoscuro | ArchivoInstalaciones del Servicio Sismológico Nacional (SSN). Foto: Cuartoscuro | Archivo

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