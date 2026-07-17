Se Registra Fuerte Sismo en Chiapas: Magnitud y Epicentro

Hoy, 17 de julio de 2026, se registró un fuerte sismo de magnitud 7.4 en Chiapas, en N+ te compartimos la hora y epicentro.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), sucedió a 135 km, al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a las 8:48:38 horas. Habitantes percibieron el movimiento: Video del Temblor en Chiapas Hoy: Momento Exacto de Sismo de 7.4.

Este viernes, también se han registrado otros movimientos telúricos, en N+ te compartimos los detalles: ¿Tembló en México Hoy?: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 17 de Julio 2026.

Sismo M7.4 en Chiapas, percepción ligera en la Ciudad de México. pic.twitter.com/7x0DqMUlYI — César Cabrera 🇲🇽 (@CesarCabrer4742) July 17, 2026

Se registran réplicas luego del sismo de magnitud 7.4

Luego del sismo principal, el Servicio Sismológico Nacional informó sobre varias réplicas:

Temblor de magnitud 4.5, a las 9:09:21 horas, con epicentro a 124 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Otro de magnitud 5.8, a las 9:14:56 horas, localizado a 143 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Magnitud 5.2, a las 9:15:04 horas, con epicentro a 101 kilómetros al suroeste de Huixtla, Chiapas.

Magnitud preliminar 6.1, a las 9:20:13 horas, con epicentro a 37 kilómetros al norte de Mapastepec, Chiapas, y una profundidad de 135 km.

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Luego del movimiento telúrico, autoridades de Protección Civil y cuerpos de emergencia iniciaron recorridos de inspección en municipios de la región Costa y en las zonas donde se activó la Alerta Sísmica; hasta el momento no se registran afectaciones.

Por otro lado, una mujer de origen haitiano resultó herida después de aventarse de una ventana de un segundo piso al intentar ponerse a salvo por el temblor. Demetrio Martínez, quien es secretario de Protección Civil Municipal, cayó de una altura de entre 4 y 5 metros.

FBPT