¿Tembló en México Hoy?: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 17 de Julio 2026

Desde temprano hoy, 17 de julio de 2026, comenzó la actividad sísmica en México, en N+ te compartimos la magnitud y epicentro de los sismos de este viernes.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo de mayor magnitud en la mañana de este viernes fue de 4.1, a 86 kilómetros (km) al sureste de Salina Cruz, Oaxaca, a las 6:18 horas, tuvo una profundidad de 16.4 km.

Sismos registrados este 17 de julio

El primer movimiento ocurrió a las 01:19 horas, con una magnitud de 4.0, localizado 72 kilómetros al suroeste de Huetamo, Michoacán, con una profundidad de 61.2 kilómetros.

A las 8:48:38 horas, se registró un sismo de magnitud 7.4, a 135 km al sureste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, tuvo una profundidad de 10 km.

A las 9:29:53 horas: magnitud 4.5, epicentro a 3 km al oeste de San Marcos, Guerrero, con profundidad de 8.9 km.

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) July 17, 2026

Revisan zonas tras sismo de magnitud 7.4

Las autoridades están realizando recorridos en la región de la zona costa y donde sonó la Alerta Sísmica en Chiapas; reportaron que hasta el momento no hay afectaciones.

Tras el temblor de magnitud 7.4, hubo una réplica a las 9:15:04 horas, de magnitud preliminar 5.2, su epicentro fue a 101 km al suroeste de Huixtla, Chiapas, con profundidad de 10 km.

Cabe señalar que la Alerta Sísmica no se activa por todos los temblores y funciona a través de sensores.

Cuando estos sensores detectan un movimiento que supera ciertos parámetros de magnitud y representa un riesgo para zonas urbanas, se envía una señal de advertencia antes de que lleguen las ondas sísmicas. Por ello, la alerta suele escucharse en ciudades como Ciudad de México (CDMX), Oaxaca, Acapulco, Chipas, Guerrero, Morelia, Puebla, Toluca y Cuernavaca, entre otras localidades que cuentan con cobertura del sistema.

FBPT