Sociedad

¿Tembló en México Hoy?: Magnitud y Epicentro de los Sismos este 17 de Julio 2026

El SSN da a conocer diariamente la actividad sísmica en México, te indicamos en dónde tembló este viernes

SSNUn hombre ve un reporte de sismos del Servicio Sismológico Nacional. Foto: Cuartoscuro

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