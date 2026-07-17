Accidentes

Vuelca Tráiler con Latas de Alimentos en la Carretera a Ciudad Juárez; Hay Dos Lesionados

El tráiler terminó volcado sobre la carretera después de que un vehículo, que habría sufrido una falla en uno de sus neumáticos, invadiera el carril contrario e impactara la unidad.

Dos Personas Resultaron LesionadasDos Personas Resultaron Lesionadas. Foto: N+

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Tráiler con latas de alimentos vuelca en la Panamericana tras impacto con auto. Dos heridos y cierre total de la vía. Infórmate aquí.

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