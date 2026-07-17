Vuelca Tráiler con Latas de Alimentos en la Carretera a Ciudad Juárez; Hay Dos Lesionados

La mañana de este viernes 17 de julio se registró un accidente vial sobre la carretera Panamericana, en Ciudad Juárez, donde un tráiler que transportaba latas de alimentos volcó a la altura del Umbral del Milenio.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo blanco que circulaba de oriente a poniente sufrió una falla en una de sus llantas, lo que ocasionó que invadiera el carril contrario y se impactara contra el tráiler.

Tras el impacto, el chofer del tráiler perdió el control de la unidad, que terminó volcada y atravesada sobre la carretera, provocando el cierre total de los carriles en ambos sentidos y un importante congestionamiento vehicular.

Dos Personas Resultaron Lesionadas

En el lugar se informó que tanto el chofer del tráiler como la conductora del vehículo particular resultaron lesionados, por lo que personal del Departamento de Rescate acudió para brindarles los primeros auxilios y trasladarlos a un hospital para recibir atención médica.

Guardia Nacional Realizó el Peritaje

Al sitio también arribaron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron las maniobras para retirar el tráiler, así como las latas de alimentos que quedaron esparcidas sobre el pavimento.