Accidentes

Colapsa Balcón de Edificio Abandonado en el Centro Histórico de Veracruz

Colapsa la estructura del balcón de un edificio abandonado ubicado en las calles Emparan y 5 de Mayo, esto en el centro histórico de la ciudad y puerto de Veracruz.

Colapsa balcón de un viejo edificio en la zona del centro histórico de Veracruz.Colapsa balcón de un viejo edificio en la zona del centro histórico de Veracruz. Foto: N+

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El centro histórico de Veracruz en riesgo: colapsa balcón de edificio abandonado. Protección Civil revisa 80 inmuebles, 10 en peligro. ¿Qué medidas tomarán los propietarios?

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