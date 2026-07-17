Colapsa Balcón de Edificio Abandonado en el Centro Histórico de Veracruz

El balcón de uno de los edificios que se encuentran en situación de abandono por sus propietarios y que se ubican en el centro histórico de Veracruz, colapsó y se desprendió cayendo en la banqueta de las calles Emparan y 5 de mayo. De estos hechos no se tiene reporte de personas lesionadas. El Sr. Rafael Valencia, comerciante del lugar así narró la situación.

“Fue en la madrugada esto porque nosotros llegamos a las 6 de la mañana ya estaba. Para mí que fue el descuido que no hay gente ahí para barrer el agua que se acumula se fue humedeciendo el concreto hasta que llegó a colapsar”.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Por Qué los Edificios del Centro Histórico de Veracruz No Han Sido Restaurados?

Protección Civil municipal de Veracruz se encargó de realizar el acordonamiento de la banqueta e iniciaron el retiro de los escombros. Este inmueble es uno de los aproximadamente 50 que se encuentran en abandono por parte de sus propietarios. Esto señaló Guadalupe Tapia, Directora de Protección Civil de Veracruz.

“A los dueños del inmueble se les va a requerir, ya se les había enviado un primer requerimiento a través de catastro. En este edificio el riesgo era el resto del balcón el cual va a ser retirado por obras públicas”.

Tras revisión del centro histórico se detectaron 10 edificios en riesgo

Las autoridades en materia de Protección Civil dieron a conocer que en total se han realizado la revisión de 80 edificios en el primer cuadro de la ciudad y 10 resultaron en riesgo.

“Hemos determinado riesgo en 10 y ya los ciudadanos ya en algunos incitaron los trabajos, en otros hemos esperado a que se presenten. Por parte de protección civil llevamos más de 80 inmuebles revisados de toda la zona y lo que hacemos es a que el ciudadano acuda a las oficinas se le explica el nivel de riesgo, cuando no acuden notificamos a catastro para dar seguimiento”.

Se confirmó por parte de las autoridades municipales advierten que habrá sanciones para los propietarios de inmuebles que no atiendan los llamados para la rehabilitación de los edificios en riesgo.