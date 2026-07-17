Accidentes

Sismo de Magnitud 7.4 Activa Protocolos en Puebla Hoy 17 de Julio ¿Qué Pasó?

Elementos de Protección Civil mantienen acciones de monitoreo en Puebla tras el temblor con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Protocolos de seguridad en Puebla tras sismo en Chiapas.Sismo en Chiapas activa protocolos de seguridad en Puebla. Foto: SSC Puebla

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Sismo de 7.4 con epicentro en Chiapas se percibe en Puebla. Sin daños estructurales reportados, pero el monitoreo continúa. Infórmate y mantén la calma.

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