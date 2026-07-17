Sismo de Magnitud 7.4 Activa Protocolos en Puebla Hoy 17 de Julio ¿Qué Pasó?

La mañana de este viernes 17 de julio se registró un fuerte sismo de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, el cual fue perceptible en diferentes estados de la República Mexicana, por lo que Puebla activó su protocolo correspondiente.

Elementos de Protección Civil Municipal mantiene las acciones de monitoreo y verificación en diferentes inmuebles del Centro Histórico de Puebla, entre ellos el Palacio Municipal, Tesorería Municipal, la Secretaría de Economía y Turismo, los cuales no presentan daños estructurales.

🚨 #ÚltimaHora | Tras el sismo de magnitud 7.4 con epicentro al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, personal de #ProtecciónCivilMunicipal mantiene acciones de monitoreo y verificación en #PueblaCapital. pic.twitter.com/aF4dVIJjZE — SSC Puebla (@SSC_Pue) July 17, 2026

De manera preliminar, el cuerpo de emergencias no reportó personas lesionadas ni daños materiales de relevancia en el municipio poblano, sin embargo, las labores de monitoreo continúan

El Presidente Municipal, José Chedraui, también informó que activaron los protocolos de seguimiento para verificar las condiciones en distintos puntos de la capital poblana y exhortó a la ciudadania a conservar la calma y estar atentos a las indicaciones de Protección Civil.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEOS del Momento Exacto del Fuerte Sismo en Chiapas del 17 de Julio

¿Por qué no se activaron todas las alertas sísmicas en Puebla?

Cabe destacar que a pesar de la magnitud del temblor, en la entidad de Puebla no se activaron todas las alertas sísmicas, por lo que muchos inmuebles no fueron evacuados conforme al protocolo; No obstante, se informó que en el CIS Angelópolis, el C5i, el ISSSTEP y diversos edificios públicos si siguieron esta recomendación de seguridad.

La Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Puebla dio a conocer que las alertas sísmicas no se activaron porque el movimiento telúrico no superó la intensidad necesaria para accionarlas.

Sismo de magnitud 7.4 sacude al estado de Chiapas

El sismo de magnitud 7.4 tuvo varias replicas, en donde la más fuerte fue de magnitud 6.5, lo que derivo en la activación de una alerta de tsunami en el estado de Chiapas.

SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026

Fue a las 8:48 horas que un terremoto sacudió el estado chiapaneco en el suroeste de Ciudad Hidalgo, pero, de acuerdo al reporte del Sismológico Nacional, sumaron 39 réplicas hasta 10:00 horas, las cuales tenían una magnitud desde los 4.5 hasta los 6.5.

Con base a esta información, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Marina (CAT-Semar) emitió a las 09:05 horas un boletín de alerta de tsunami, por lo que se recomendó a la ciudadania de dicho territorio, mantenerse alejados de las playas y puertos.

Con información de N+

MCS