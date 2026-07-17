Medio Ambiente

Sargazo en Playa del Carmen, Cancún y Otros Destinos: Esto Hará México para Evitarlo

México se prepara para combatir el sargazo en el mar antes de que llegue a las costas; esto harán las autoridades correspondientes

SargazoSargazo en Playa del Carmen, Cancún, Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+