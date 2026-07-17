Sargazo en Playa del Carmen, Cancún y Otros Destinos: Esto Hará México para Evitarlo

Durante su conferencia matutina de hoy, 17 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer qué acciones se tomarán para evitar el sargazo en Playa del Carmen, Cancún y otros destinos de México.

Informó que sostendrá una reunión con representantes del sector hotelero para definir las acciones que se implementarán y adelantó que el plan integral será presentado.

"Todo lo vamos a platicar con hoteleros y mañana daremos una visión integral para la atención del tema del sargazo", señaló.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cantidad Histórica de Sargazo en Quintana Roo

Gobierno busca detener el sargazo antes de que llegue a las playas

La mandataria explicó que una de las principales medidas será incrementar la capacidad para recolectar el sargazo directamente en el mar, con el objetivo de impedir que llegue a la costa.

Para ello, el Gobierno federal contempla la adquisición de más embarcaciones especializadas, conocidas como barcos sargaceros, así como la instalación de un mayor número de barreras de contención en coordinación con los hoteleros de Quintana Roo.

La intención es interceptar el sargazo antes de que sean arrastradas hacia las playas, donde su retiro resulta complejo y costoso.

Como parte de la estrategia, el material recolectado sería trasladado a centros especializados para darle un nuevo aprovechamiento.

Entre las alternativas que se analizarán se encuentran su uso para la generación de energía, la fabricación de materiales para la construcción y otros proyectos de reciclaje que permitan convertir este residuo en un recurso con valor económico.

La presidenta señaló que el objetivo es mantener las playas en mejores condiciones y preservar el color azul característico del mar Caribe.

FBPT