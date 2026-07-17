Sociedad

Cynthia Klitbo Revela su Mayor Preocupación Antes de Entrar a La Casa de los Famosos

Cynthia Klitbo está lista para enfrentar uno de los retos más grandes de su carrera con su llegada a La Casa de los Famosos.

Cinthya KlitboCinthya Klitbo en Instagram. Foto: Cynthia Klitbo

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Cynthia Klitbo enfrenta el reto de La Casa de los Famosos, preocupada por el aislamiento y extrañar a su hija y su novio. ¿Descubriremos una nueva faceta de la actriz?

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