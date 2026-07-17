Cynthia Klitbo Revela su Mayor Preocupación Antes de Entrar a La Casa de los Famosos

La actriz Cynthia Klitbo se prepara para enfrentar un nuevo reto en su carrera con su participación en la próxima temporada de La Casa de los Famosos, un proyecto que aseguró recibió como una sorpresa y que la llenó de emoción al tratarse de una nueva experiencia profesional.

En entrevista, la actriz compartió que aunque está entusiasmada por formar parte del reality, lo que más le inquieta es el aislamiento y dejar por un tiempo su vida cotidiana, especialmente a su hija, su novio, sus perros y las responsabilidades que mantiene fuera de la casa.

“Me preocupa no saber absolutamente nada de lo que esté pasando afuera, y eso incluye a mi hija, mi casa, mis cosas, mi novio, mis perros, mi mundo; a ver si voy a aguantar tanto tiempo sin verlos”, explicó.

Además, Klitbo reconoció que otra de sus preocupaciones es que durante su ausencia pueda olvidarse algún pago o pendiente importante, pues está acostumbrada a estar al frente de sus responsabilidades diarias.

Si gana Casa de los Famosos México pagará estudios de su hija

Sobre lo que el público podría descubrir de ella dentro de la competencia, la actriz consideró que después de tantos años de trayectoria gran parte de su vida ya es conocida por sus seguidores, aunque dejó abierta la posibilidad de mostrar una faceta diferente.

Al ser cuestionada sobre si alguna de sus icónicas villanas podría aparecer dentro del reality, respondió entre risas que todo puede pasar y que habrá que esperar para ver qué lado de su personalidad surge.

Klitbo también señaló que no toleraría dentro de la casa actitudes agresivas, especialmente si algún participante intenta recurrir a la violencia física contra otro integrante.

Finalmente, la actriz reveló que si pudiera elegir a alguien para acompañarla en esta aventura sería su novio o su hija, principalmente para no extrañarlos. Sobre la posibilidad de ganar, aseguró que además del reto personal, el premio representaría una tranquilidad económica, pues le permitiría cubrir los estudios universitarios de su hija.