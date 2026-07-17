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¿En Dónde Hay Pantallas para Ver la Final del Mundial en CDMX? Ubicación

¿Aún no tienes plan para ver la final del Mundial? Te contamos dónde puedes ver el partido de Argentina vs España gratis y con el ambiente mundialista

Pantallas en CDMXPantallas en CDMX para ver la final del Mundial. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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