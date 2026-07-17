¿En Dónde Hay Pantallas para Ver la Final del Mundial en CDMX? Ubicación

Después de un mes lleno de emociones, goles y miles de aficionados reunidos en distintos puntos de la capital, el Mundial está a punto de terminar, en N+ te compartimos dónde hay pantallas para ver la final en la Ciudad de México (CDMX).

Este domingo 19 de julio, se enfrentarán Argentina vs España, en el último partido por el título en una final que también podrá vivirse fuera del estadio a través de las pantallas gigantes instaladas en la CDMX.

Si no conseguiste boletos o prefieres disfrutar el encuentro acompañado de otros aficionados, las autoridades capitalinas habilitaron espacios con acceso gratuito para seguir el partido.

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¿A qué hora es la final del Mundial 2026?

El partido entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio sede de Nueva York, Nueva Jersey, donde se conocerá al nuevo campeón del mundo.

El Fan Festival, ubicado en el Zócalo capitalino, será nuevamente el punto de reunión para miles de aficionados. Desde el inicio de la máxima justa del futbol ha transmitido todos los encuentros en una pantalla gigante y cuenta con una capacidad aproximada para 55 mil personas.

Recomendaron llegar con varias horas de anticipación; además habrá alcaldías con pantallas gigantes para la final del Mundial, en los festivales futboleros: Las sedes son:

Deportivo Xochimilco.

Benito Juárez: Parque Las Américas.

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Tlaltenango.

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi.

Gustavo A. Madero: Campos Revolución y Deportivo Hermanos Galeana.

Iztacalco: Utopía Mixiuhca.

Álvaro Obregón: Parque La Bombilla.

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc.

Iztapalapa: Utopía Meyehualco y Central de Abasto.

Coyoacán: Parque de la Consolación.

La Magdalena Contreras: Unidad Independencia.

Miguel Hidalgo: Bajo Puente Tacuba.

Milpa Alta: Deportivo San Francisco Tecoxpa.

Tlalpan: Deportivo Vivanco.

Venustiano Carranza: Utopía Eduardo Molina.

Tláhuac: Bosque de Tláhuac.

FBPT