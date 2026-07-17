Este Es el Ritual de Buena Suerte que Seguirá Milei para el Argentina vs España

La final del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina; Argentina y España disputarán la Copa del Mundo en un partido en Nueva York, Estados Unidos de América (EUA), el domingo 19 de julio de 2026.

Y en ese marco, el presidente argentino Javier Milei dio a conocer qué acción realizará por cábala (ritual de buena suerte). Aquí te contamos qué decisión tomó el mandatario.

Para tener en cuenta

El 19 de julio, las puertas del Estadio Nueva York abrirán a las 09:00 horas.

Habrá experiencias, activaciones y entretenimiento.

La ceremonia comenzará a las 11:30 horas.

Estarán presentes artistas como Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Ishowspeed y Post Malone.

Jennifer Hudson interpretará el himno de Estados Unidos.

El partido comenzará a las 13:00 horas.

En el show de medio tiempo participarán Justin Bieber, Madonna, Shakira y BTS.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Este Es el Estadio en Nueva York Donde se Jugará la Final del Mundial 2026

Javier Milei y su cábala

El jueves, el presidente Javier Milei aseguró que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial entre Argentina y España, sino que lo verá en la residencia presidencial a las afueras de Buenos Aires por "cábala".

Al ser cuestionado sobre si viajaría para presenciar el duelo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, respondió:

"De ninguna manera. Voy mirando los partidos desde Olivos (residencia presidencial) como el primer día. Es una cábala; miro los partidos en el cine de Olivos con mi hermana".

Así, Milei mantendrá la línea adoptada por los expresidentes Alberto Fernández (2019-2023) y Cristina Fernández (2007-2015) que optaron por no viajar a las finales mundialistas de Brasil 2014 y Qatar 2022.

En una entrevista con el medio El Observador, Milei agregó que la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, permanecerá a disposición del equipo si decidiera celebrar allí una eventual victoria.

Aclaró que "no habrá ninguna figura política ni persona vinculada a la política que empañe o intente apropiarse de un logro de los jugadores".

Política no debe apropiarse de eventual fiesta: Milei

En caso de la victoria de Argentina, el mandatario también pidió evitar que el hecho sea utilizado con fines partidarios.

"La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos", afirmó, y consideró que sería "miserable" intentar capitalizar políticamente un eventual título porque pertenece "a los jugadores y al pueblo argentino".

Por otra parte, dijo que su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ocuparía del operativo y que la Casa Militar -área encargada de la seguridad del presidente- quedaría a cargo del cuidado de la sede de Gobierno en caso de que los jugadores decidieran festejar allí y utilizar el balcón presidencial para saludar al público frente a la Plaza de Mayo.

Con información de N+ y EFE.

SPB