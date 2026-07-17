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Este Es el Ritual de Buena Suerte que Seguirá Milei para el Argentina vs España

El domingo será el partido Argentina vs España, y el presidente argentino Javier Milei dice qué cábala seguirá para buena suerte de su selección

Javier Milei durante ceremonia de aniversario de la Bolsa de Buenos Aires, el 16 de julio de 2026. Foto: ReutersJavier Milei durante ceremonia de aniversario de la Bolsa de Buenos Aires, el 16 de julio de 2026. Foto: Reuters

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Argentina vs España: Milei sigue su cábala para suerte de la selección argentina. ¿Podrá esta tradición llevar a Argentina a la victoria? Entérate de más.

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