Sociedad

Crisis Eléctrica en El Marqués Deja sin Luz a 23 Comunidades y Afecta el Suministro de Agua

Más de 15 apagones por semana han afectado a 23 comunidades de El Marqués, provocando protestas ciudadanas y fallas en el suministro de agua potable.

Más de 15 Apagones por Semana Afectan a El MarquésMás de 15 Apagones por Semana Afectan a El Marqués. Foto: N+

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El Marqués sufre apagones que dejan sin luz y agua a 23 comunidades. Familias protestan tras días sin servicios básicos. ¿Qué medidas se están tomando?

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