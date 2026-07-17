Crisis Eléctrica en El Marqués Deja sin Luz a 23 Comunidades y Afecta el Suministro de Agua

Los constantes apagones registrados en el municipio de El Marqués mantienen en alerta a autoridades y habitantes, luego de que en la última semana 23 comunidades resultaran afectadas por fallas en la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), situación que incluso provocó protestas y bloqueos carreteros por parte de ciudadanos.

¿Cómo afectan los apagones a la población además de dejarlos sin energía eléctrica?

De acuerdo con autoridades municipales, los cortes también han provocado problemas en el suministro de agua potable, ya que las bombas dejan de funcionar y, en algunas zonas altas de La Cañada, un apagón de ocho horas puede traducirse en hasta dos días sin servicio.

El secretario de Gobierno de El Marqués, Alejandro Meré, informó que en las últimas semanas se han registrado más de 15 apagones por semana. Como ejemplo, señaló que en la comunidad de El Rosario hubo familias que permanecieron hasta tres días sin energía eléctrica, lo que derivó en manifestaciones sobre una carretera estatal.

Asimismo, indicó que las variaciones de voltaje ocasionaron recientemente la descompostura de una de las principales bombas de agua de La Cañada, la cual tuvo que ser sustituida por la Comisión Estatal de Aguas (CEA) para restablecer el servicio.

Aunque reconoció que la CFE ha reducido los tiempos de respuesta y ha reforzado la atención con personal de otras entidades, consideró que aún hacen falta infraestructura y más trabajadores para evitar que las fallas continúen afectando a miles de habitantes.