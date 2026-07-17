Audiencia Hoy en Almoloya de Ernesto "N", Exgobernador de BC, Señalado de Huachicol Fiscal

El exgobernador fue detenido el jueves 16 de julio 2026, en Ensenada, Baja California, como parte de una investigación compleja por operaciones de contrabando de combustible, según informó la Fiscalía General de la República. Tas su detención, fue llevado a la delegación de la FGR en Tijuana y trasladado posteriormente a la CDMX.

En tanto, hoy se lleva a cabo la audiencia de imputación en los juzgados federales de Almoloya en el Estado de México, aunque el exgobernador se encuentra a distancia porque se encuentra en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, en la CDMX.

El juez decretó un receso y se prevé reinicie a las 19:00 horas. La audiencia es privada, por lo que no se admitió el acceso a medios de comunicación.

¿De qué delitos se le acusa al exgobernador de BC?

De acuerdo con la FGR, por la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada y contrabando. Anoche, la fiscal de la República, Ernestina Godoy, dio un mensaje en el que reveló un esquema de contrabando de hidrocarburo, que consistía en introducir combustible a Méico mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas.

Según la investigación permitió establecer que esta estructura comenzó a operar a través de una empresa vinculada con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos, fundada por el exgobernador de Baja California.

Las empresas relacionadas con esta red se dedicaban formalmente a la importación de productos derivados del petróleo. Sin embargo, al momento de introducir la mercancía a México desde Estados Unidos, declaraban cantidades menores a las reales o registraban productos diferentes a los efectivamente transportados.

El producto provenía de refinerías ubicadas en Texas, Estados Unidos de América, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas. Una vez en territorio nacional, la mercancía era internada sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.

Se identificó que la organización habría utilizado 162 carros-tanque de ferrocarril para omitir el pago de contribuciones federales.