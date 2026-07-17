Política

Audiencia Hoy en Almoloya de Ernesto "N", Exgobernador de BC, Señalado de Huachicol Fiscal

El exgobernador fue detenido el jueves en Ensenada como parte de una investigación compleja por operaciones de contrabando de combustible, según informó la FGR

Audiencia Exgobernador de BCFGR

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