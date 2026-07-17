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Reemplazan a Ryan Hurst, que actuaba a Kratos en God Of War, Tras Sufrir una Lesión en el Set

Ryan Hurst deja de interpretar a Kratos en la serie de God of War tras desgarrarse el bíceps en el set. Los 4 episodios filmados serán regrabados con un nuevo actor.

god-of-war-ryan-hurst-reemplazado-kratos-lesionFoto: GettyImages

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Ryan Hurst, quien interpretaba a Kratos en la serie de God of War, es reemplazado tras una lesión en el set. La producción no puede esperar su recuperación. ¿Quién será el nuevo Kratos?

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