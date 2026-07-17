Reemplazan a Ryan Hurst, que actuaba a Kratos en God Of War, Tras Sufrir una Lesión en el Set

Ryan Hurst, el actor elegido para dar vida a Kratos en la serie de God of War fue apartado del proyecto luego de sufrir una lesión grave durante una escena de riesgo en el set de rodaje en Vancouver. Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios decidieron buscar un nuevo protagonista, dejando fuera a Hurst después de que ya había filmado cuatro episodios de la serie.

Una lesión que truncó meses de preparación física

El actor, de 50 años, se desgarró el bíceps a finales de junio de 2026 mientras realizaba una escena de acción. Hurst ya fue operado y se encuentra en recuperación, pero el tiempo estimado para volver a estar en condiciones físicas óptimas es de entre cuatro y seis meses, con una recuperación completa que podría extenderse hasta un año. Ese plazo habría pospuesto su regreso al set hasta 2027, algo que el calendario de producción no podía absorber.

Según fuentes cercanas a la producción, Hurst había ganado más de 18 kilos de músculo para transformarse en el guerrero espartano, una preparación física clave para el personaje que quedó interrumpida por el accidente.

¿Por qué no se puede esperar su recuperación?

El principal obstáculo para mantener a Hurst en el papel es la continuidad con su coprotagonista. Atreus es interpretado por el actor infantil Callum Vinson, y retrasar la producción por un año provocaría que el crecimiento natural del menor rompiera la continuidad visual de la historia entre ambos personajes.

Por esa razón, los cuatro episodios ya filmados con Hurst tendrán que descartarse por completo y regrabarse desde cero con el nuevo actor que asuma el rol.

La producción no se detiene

A pesar del accidente, los estudios mantienen el plan de filmar las dos temporadas ya ordenadas de manera consecutiva. La preproducción está programada para reiniciar a mediados de agosto de 2026, y el regreso de cámaras se fija para mediados de octubre del mismo año, nuevamente en Vancouver. El showrunner Ronald D. Moore (Battlestar Galactica) continúa al frente del proyecto.

Hasta el momento no se ha anunciado quién ocupará el lugar de Hurst como Kratos. Los estudios señalaron que la decisión se tomó tras una "cuidadosa consideración", priorizando el calendario de producción y la continuidad con el joven actor que interpreta a Atreus.

El vínculo de Hurst con la franquicia

Hurst, conocido por sus papeles como Opie Winston en Sons of Anarchy y como el villano Beta en The Walking Dead, ya tenía un vínculo previo con el universo de God of War: había puesto voz y captura de movimiento a Thor en God of War Ragnarök (2022), papel por el que recibió una nominación al BAFTA. En el reparto de la serie también figuran Mandy Patinkin como Odín, Ed Skrein como Baldur y Ólafur Darri Ólafsson como Thor, entre otros.

La serie sigue la trama de los dos videojuegos más recientes de la saga: God of War (2018) y God of War Ragnarök (2022), y narra el viaje de Kratos y su hijo Atreus para esparcir las cenizas de Faye, esposa y madre. Los dos títulos de la era nórdica han generado en conjunto más de 1,400 millones de dólares en ventas, cifra que confirma a Kratos como uno de los personajes más icónicos de PlayStation.