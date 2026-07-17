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Dua Lipa Apoya Protestas en Albania contra Proyecto de Hija de Donald Trump

Dua Lipa respalda las protestas en Albania contra el megaproyecto turístico de Ivanka Trump y Jared Kushner en la isla de Sazan.

dua-lipa-apoya-protestas-albania-ivanka-trumpFoto: GettyImages

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Dua Lipa respalda protestas en Albania contra el proyecto turístico de Ivanka Trump en Sazan. ¿Qué impacto tendrá su apoyo en la lucha ambiental?

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