Dua Lipa Apoya Protestas en Albania contra Proyecto de Hija de Donald Trump

Dua Lipa apoya las protestas en Albania contra el megaproyecto turístico de Ivanka Trump

Dua Lipa volvió a poner su voz al servicio de su país de origen. La cantante británica, hija de padres albanokosovares, se pronunció públicamente a favor de las miles de personas que llevan semanas manifestándose en Tirana contra la construcción de un complejo turístico de lujo en la isla de Sazan, un proyecto respaldado por Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner.

La artista abordó el tema durante una conversación con la escritora albanesa Lea Ypi en su pódcast Service95 Book Club, donde calificó las protestas de inspiradoras y señaló que su verdadera preocupación es que el gobierno pueda modificar la ley para eliminar la protección ambiental sin abrir un proceso de consulta pública.