Dua Lipa Apoya Protestas en Albania contra Proyecto de Hija de Donald Trump

Dua Lipa apoya las protestas en Albania contra el megaproyecto turístico de Ivanka Trump
Dua Lipa volvió a poner su voz al servicio de su país de origen. La cantante británica, hija de padres albanokosovares, se pronunció públicamente a favor de las miles de personas que llevan semanas manifestándose en Tirana contra la construcción de un complejo turístico de lujo en la isla de Sazan, un proyecto respaldado por Ivanka Trump y su esposo, Jared Kushner.
La artista abordó el tema durante una conversación con la escritora albanesa Lea Ypi en su pódcast Service95 Book Club, donde calificó las protestas de inspiradoras y señaló que su verdadera preocupación es que el gobierno pueda modificar la ley para eliminar la protección ambiental sin abrir un proceso de consulta pública.
¿En qué consiste el megaproyecto?
El proyecto, valorado en alrededor de 1,400 millones de euros, contempla la construcción de un resort de hasta 10,000 habitaciones sobre dunas vírgenes de la costa sur albanesa. La iniciativa fue presentada en 2024 a través de Affinity Partners, la firma de inversión de Kushner, pero las protestas se intensificaron a finales de mayo, cuando aparecieron excavadoras y cercas de alambre de púas en las playas donde se planea levantar el complejo.
Este reclamo ambiental se transformó en un símbolo de un descontento social más amplio: los manifestantes también exigen la renuncia del primer ministro Edi Rama, a quien acusan de falta de transparencia en la aprobación del proyecto. Rama, por su parte, ha minimizado las movilizaciones e incluso respondió a los manifestantes con un exabrupto.
El respaldo de Dua Lipa no pasó desapercibido entre los activistas locales. La ambientalista Besjana Gurri destacó que la intervención de la cantante envía "un mensaje poderoso" al gobierno albanés, y confía en que su voz ayude a atraer mayor atención internacional hacia la causa. Organizaciones ambientalistas como PPNEA también celebraron el pronunciamiento, señalando el peso que tiene la cantante entre las generaciones más jóvenes del país.
No es la primera vez que Dua Lipa se involucra públicamente en temas relacionados con Albania: la artista, quien obtuvo la ciudadanía albanesa y ha mostrado en distintas ocasiones su cercanía con la región balcánica, vuelve ahora a colocar su popularidad al servicio de una causa que enfrenta directamente a los intereses de la familia Trump con la defensa del territorio en su país de origen.