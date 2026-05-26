Dua Lipa Agradece en Español a sus Fans Mexicanos por "los Mejores Shows" de su Vida

La cantante británica Dua Lipa volvió a demostrar el cariño que siente por México.

Luego del estreno de su película y álbum en vivo grabados en la CDMX, la intérprete compartió un emotivo mensaje en español dedicado a sus fans mexicanos, a quienes agradeció por haber sido parte de “algunos de los mejores shows” de su vida.

¿Qué dijo Dua Lipa?

A través de Instagram, la artista publicó un video con imágenes de sus conciertos en el Estadio GNP Seguros y escribió unas palabras que rápidamente emocionaron a sus seguidores. En el clip, Dua aparece hablando directamente en español:

“Hola mis amores de México. Muchísimas gracias por venir y celebrar este momento conmigo. Estos fueron algunos de los mejores shows de mi vida”.

El mensaje llega días después del lanzamiento de “Live from Mexico”, una película concierto grabada durante las presentaciones que ofreció en diciembre de 2025 como parte del “Radical Optimism Tour”, gira con la que cerró una de las etapas más exitosas de su carrera.

El amor entre México y Dua Lipa

La relación entre Dua Lipa y el público mexicano se ha fortalecido con cada visita al país. Durante sus shows en la Ciudad de México, la cantante sorprendió al interpretar canciones en español y al interactuar constantemente con el público en su idioma, algo que los fans celebraron.

Además del estreno del filme en YouTube de manera gratuita, la artista también lanzó un álbum en vivo con los momentos más destacados de sus conciertos en México.