Dua Lipa Agradece en Español a sus Fans Mexicanos por "los Mejores Shows" de su Vida

Dua Lipa agradeció en español a sus fans mexicanos tras el estreno de su película y álbum en vivo grabados en la CDMX.

Dua Lipa Agradece en Español a Fans MexicanosFoto: GettyImages

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Dua Lipa emociona a sus fans mexicanos con un mensaje en español tras el estreno de 'Live from Mexico'. Conoce cómo fue su experiencia en CDMX.

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