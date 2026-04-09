Victoria para Cazzu: Obtiene Visa para Viajar con Inti en su Gira por EE. UU.

La cantante argentina Cazzu logró una importante victoria legal frente a su expareja, Christian Nodal, al obtener la visa que le permitirá viajar a Estados Unidos junto a su hija Inti durante su próxima gira.

De acuerdo con reportes recientes, la intérprete consiguió destrabar el proceso migratorio tras meses de disputa legal con el cantante mexicano, quien debía autorizar el permiso de viaje de la menor.

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Un conflicto legal que frenó su gira

Durante meses, la gira “Latinaje” de Cazzu en Estados Unidos estuvo en incertidumbre debido a desacuerdos entre ambos padres sobre la movilidad internacional de su hija. El permiso de Nodal era clave para completar el trámite de la visa, lo que retrasó los planes de la artista.

Incluso, la propia cantante había revelado previamente que llevaba más de un año intentando obtener la autorización para viajar con Inti, situación que derivó en procesos de mediación y, finalmente, en una resolución judicial.

La resolución: visa aprobada para madre e hija

Cazzu habría logrado que se le otorgara la visa tanto a ella como a su hija, lo que le permitirá ingresar a Estados Unidos sin restricciones y continuar con su tour.

Este fallo representa un punto de inflexión en la disputa legal, ya que garantiza que Inti pueda acompañar a su madre en sus compromisos profesionales fuera de Argentina.

Con este obstáculo resuelto, la gira de Cazzu por Estados Unidos, que arrancaría en abril, podrá realizarse como estaba prevista, marcando un paso importante en la expansión internacional de su carrera.

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