Christian Nodal Elogia a Ángela Aguilar: "Es la Única Que no Me Ha Pedido Nada a Cambio"

Christian Nodal volvió a hablar en una entrevista sobre relación con Ángela Aguilar, a quien dedicó un emotivo mensaje.

Durante la entrevista con un medio internacional, el cantante llenó de elogios a su esposa, a quien describió como una figura clave en su vida personal y emocional. “Siento que me ha salvado en tantos aspectos de la vida”, confesó.

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Nodal dijo que Ángela Aguilar le enseñó cómo es realmente el amor

El intérprete también aseguró que Aguilar ha sido fundamental para enseñarle el verdadero significado del amor.

“Es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor”, expresó, destacando además que se trata de una relación basada en la entrega genuina.

El cantante fue aún más allá al referirse a la hija de Pepe Aguilar como un “ángel”, resaltando el impacto positivo que ha tenido en su vida. Según sus palabras, es la única persona que ha estado a su lado sin pedir nada a cambio.

“Es la única persona que no me ha pedido nada a cambio. Me ha entregado todo”, afirmó.

Estas declaraciones se dieron durante su paso por República Dominicana, donde además de presentarse en concierto, habló abiertamente sobre su matrimonio y su crecimiento personal junto a la cantante.

Nodal incluso reconoció que la relación con Ángela Aguilar lo ha ayudado a evolucionar como persona. En distintas declaraciones, ha señalado que ella lo ha hecho “crecer como hombre” y le ha dado estabilidad emocional en una etapa clave de su vida.

Las palabras de Nodal fueron criticadas por usuarios de redes, donde algunos compararon sus declaraciones con frases similares que el cantante expresó en relaciones pasadas.

El cantante también compartió un adelanto de su próximo lanzamiento, se trata de la canción Un Vals, que será estrenada el 9 de abril. Junto al adelanto compartió una imagen en redes donde aparece con Ángela Aguilar.

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