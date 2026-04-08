Recaudación en GoFundMe por Mamá de Kimberly Loaiza Junta en unas Horas 3 Millones de Pesos

La campaña de recaudación en GoFundMe para cubrir los gastos médicos de Mary Martínez, madre de la influencer Kimberly Loaiza, ha logrado reunir más de 3 millones y medio de pesos en cuestión de horas.

La colecta fue iniciada por la hermana de Kimberly, Steff Loaiza, con el objetivo de alcanzar cerca de 5.9 millones de pesos para cubrir hospitalización, honorarios médicos y otros gastos derivados del delicado estado de salud de su madre.

De acuerdo con la propia página de GoFundMe, la familia solicitó apoyo económico asegurando que los fondos serían retirados directamente para pagar al hospital, destacando que “cualquier ayuda significa muchísimo en este momento”.

Crecimiento acelerado en horas

La respuesta del público y de celebridades fue inmediata. En menos de un día, la recaudación pasó de cifras cercanas al millón de pesos a superar los 3 millones. El monto ya ronda entre los 3.3 y 3.4 millones de pesos, es decir, más de la mitad de la meta total.

Este crecimiento acelerado ha sido impulsado tanto por seguidores como por aportaciones de figuras públicas, lo que ayudó a viralizar el caso en redes sociales.

¿Por qué están recaudando dinero?

Mary Martínez se encuentra hospitalizada tras enfrentar complicaciones graves de salud que han requerido múltiples procedimientos médicos. La familia ha señalado que los gastos se han elevado a millones de pesos, lo que motivó la creación de la campaña.

Entre apoyo y polémica

Aunque miles de usuarios han mostrado solidaridad, la recaudación también ha desatado críticas. Parte de la conversación digital cuestiona que figuras mediaticas, como es el caso de Kimberly Loaiza y su pareja Juan de Dios Pantoja, soliciten apoyo económico, mientras otros defienden el derecho de la familia a pedir ayuda ante una emergencia médica.

Además, el tema se ha intensificado por conflictos familiares expuestos públicamente.

Con la meta aún en proceso de alcanzarse, la campaña continúa recibiendo donaciones y atención de medios y usuarios de internet.

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