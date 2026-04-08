¿Quién Es Jasveen Sangha, la ‘Reina de la Ketamina’ Vinculada a la Muerte de Matthew Perry?

Fue sentenciada Jasveen Sangha, vinculada a la muerte de Matthew Perry. Te contamos quién es la llamada “Reina de la Ketamina” y cuál fue su relación con el deceso del actor de Friends.

Jasveen Sangha se declaró culpable de cinco cargos en septiembre del 2025.

se declaró culpable de cinco cargos en septiembre del 2025. Los padres de Matthew Perry estuvieron presentes durante la audiencia donde fue sentenciada la “Reina de la Ketamina”.

estuvieron presentes durante la audiencia donde fue sentenciada la En diciembre del 2025 fue sentenciado Salvador Plasencia, médico del actor, por suministrarle ketamina.

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Condenan a la “Reina de la Ketamina” por muerte de Matthew Perry

El 28 de octubre de 2023 fue hallado muerto Matthew Perry en su casa de Los Ángeles. La noticia de su deceso consternó a Hollywood, pues se trataba de uno de los actores más queridos gracias a su papel como Chandler Bing en la comedia Friends.

Las pruebas forenses arrojaron que Perry falleció debido a una sobredosis de ketamina, un anestésico general que también es empleado como una droga. Pronto, las investigaciones destaparon una red de negligencias y complicidad alrededor del actor.

Las autoridades presentaron cargos contra el asistente personal de Matthew Perry, un conocido del actor, dos médicos y Jasveen Sangha.

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En redes sociales, la mujer de nacionalidad británica y estadounidense se presentaba como una curadora de arte. Sin embargo, en realidad era una traficante que operaba en California y que era conocida como la “Reina de la Ketamina”.

En septiembre de 2025, la mujer de 42 años se declaró culpable de varios cargos, que incluían distribución de ketamina y la muerte de una persona por su uso.

Según señalaron las autoridades, durante varios años, Jasveen Sangha “se promovió como una traficante exclusiva que atendía a una clientela de alto nivel en Hollywood”. En 2020, la mujer declaró a un cliente que “era muy selectiva con su gente” y que solo trataba con un “muy importante grupo de celebridades”.

Todos los implicados en la muerte de Matthew Perry han sido declarados culpables

Ahora, Jasveen Sangha ha sido sentenciada a quince años de prisión. A la audiencia donde se dictó la sentencia acudieron Suzanne Perry, madre del actor, y Keith Morrison, su padrastro.

La sentencia contra Jasveen Sangha representa el cierre de la investigación sobre la muerte del célebre actor. Previamente, el médico Salvador Plasencia fue sentenciado a 30 meses de cárcel.

También fue condenado Mark Chavez, quien estará en prisión domiciliaria y deberá cumplir cientos de horas de servicio comunitario. Ambos han perdido sus licencias para ejercer como médicos.

Video: Revelan las Trágicas Circunstancias de la Muerte de Matthew Perry de Friends

Durante el juicio, la Fiscalía mostró mensajes donde ambos médicos se burlaban de Matthew Perry. Plasencia compraba la ketamina a Chavez y después la revendía al actor a precios mucho mayores.

“Me pregunto cuánto pagará este imbécil”, se lee en un mensaje que envió Plasencia a su colega y que fue presentado como prueba por la Fiscalía.

También han sido encontrados culpables Erik Fleming, señalado como intermediario que vendió 51 frascos de ketamina al actor, y Kenneth Iwamasa, asistente personal de Perry y quien le suministró la droga en varias ocasiones. Ambos están a la espera de una sentencia.

Durante sus últimos días, Matthew Perry llegó a inyectarse hasta ocho veces al día. En su libro Amigos, amantes y aquello tan terrible", el actor confesó que había pasado en varias ocasiones por rehabilitación y bromeó: “Me he mantenido mayoritariamente sobrio desde 2001. Excepto por unos sesenta o setenta pequeños contratiempos”.

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Con información de AFP