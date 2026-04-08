Condenan a 15 Años de Prisión a "Reina de la Ketamina" por Muerte de Mathew Perry

Jasveen Sangha, conocida como la “Reina de la ketamina”, fue condenada a 15 años de prisión por su responsabilidad en la muerte del actor Matthew Perry, estrella de Friends, ocurrida en octubre de 2023.

La sentencia fue dictada por un tribunal federal en Los Ángeles, luego de que Sangha, de 42 años, se declarara culpable de cinco cargos relacionados con tráfico de drogas, incluido el de distribución de ketamina con resultado de muerte.

La dosis que terminó en tragedia

De acuerdo con la investigación, Sangha vendió decenas de frascos de ketamina que terminaron en manos del actor. Parte de la droga fue adquirida pocos días antes de su fallecimiento por aproximadamente 6 mil dólares en efectivo.

El caso reveló que Perry recurría a tratamientos con ketamina para la depresión, pero comenzó a buscarla en el mercado ilegal cuando médicos se negaron a aumentar su dosis.

Según las autoridades, la sustancia fue finalmente administrada por su asistente personal, lo que derivó en la sobredosis que le causó la muerte.

Sangha no actuó sola. La Fiscalía estadounidense identificó a cinco personas involucradas en una red de distribución que incluía médicos, intermediarios y colaboradores cercanos al actor.

Los fiscales señalaron que los implicados se aprovecharon de la vulnerabilidad de Perry para obtener ganancias económicas, a pesar de conocer los riesgos.

En el caso de Sangha, las autoridades destacaron que operaba un negocio de venta de drogas desde su domicilio en North Hollywood y que incluso continuó con sus actividades pese a estar vinculada a otras sobredosis previas.

La condena más severa del caso

La pena de 15 años convierte a Sangha en la acusada con la sentencia más alta entre los implicados en la muerte del actor. Otros involucrados, incluidos médicos, recibieron condenas menores, como prisión reducida o arresto domiciliario.

Durante la audiencia, familiares de Perry exigieron justicia y una sanción ejemplar, destacando el impacto irreversible de su pérdida.

La muerte de Matthew Perry también puso en evidencia los peligros del acceso ilegal a sustancias como la ketamina, incluso dentro de contextos inicialmente médicos.

El caso continúa abierto para otros implicados que aún esperan sentencia, mientras las autoridades insisten en que se trató de una red que lucró con la adicción de una figura pública.