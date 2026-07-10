Uno de Cada Tres Policías de Tecate está Incapacitado; Revisarán Posibles Irregularidades

Alrededor de 60 policías municipales del municipio de Tecate se encuentran actualmente incapacitados por motivos médicos, lo que representa aproximadamente uno de cada tres elementos de la corporación.

Ante esta situación, el Ayuntamiento anunció una revisión caso por caso para reincorporar al mayor número posible de agentes que se encuentren en condiciones de regresar al servicio.

El alcalde de Tecate, Román Cota Muñoz, informó que la revisión también busca detectar posibles irregularidades en la expedición de incapacidades médicas y, en caso de confirmarse anomalías, se aplicarán las sanciones correspondientes tanto a los elementos involucrados como a personal médico que pudiera haber participado.

"No estamos afirmando que así sea, pero revisaremos puntualmente caso por caso para identificar posibles abusos, tanto por parte de los elementos de la Policía Municipal como de una posible mala actuación por parte de los médicos", señaló el presidente municipal.

Detectan policías incapacitados laborando en otros empleos

Las acciones se dan luego de que el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo, diera a conocer la presunta existencia de una red de corrupción relacionada con la expedición de incapacidades médicas, situación por la que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación.

El funcionario estatal señaló que existen médicos que presuntamente otorgaron incapacidades de manera irregular, afectando la operatividad de las corporaciones de seguridad.

Por su parte, el alcalde explicó que algunos expedientes corresponden a policías que ya cumplieron con los años de servicio para jubilarse, pero cuyos procesos administrativos aún no concluyen. Sin embargo, también indicó que se han detectado casos de elementos incapacitados que presuntamente desempeñaban otras actividades laborales.

Entre las irregularidades identificadas, mencionó que algunos policías fueron vistos prestando servicios de transporte público o trabajando en establecimientos comerciales, pese a contar con licencias médicas vigentes.

Solo 100 policías permanecen activos en Tecate

Román Cota reconoció que la reducción del estado de fuerza representa un reto para la seguridad pública, especialmente porque Tecate registra un incremento de hasta el 100 % en homicidios, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Actualmente, solo alrededor de 100 policías municipales permanecen activos, por lo que el Ayuntamiento busca fortalecer la corporación mediante la reincorporación de elementos que realmente estén en condiciones de volver al servicio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las presuntas irregularidades en el otorgamiento de incapacidades médicas.

Información Perla Velazquez

APG