Uno de Cada Tres Policías de Tecate está Incapacitado; Revisarán Posibles Irregularidades

El Ayuntamiento busca reincorporar elementos mientras Fiscalía investiga presunta red de corrupción en incapacidades médicas

Uno de Cada Tres Policías de Tecate Está IncapacitadoFoto: N+

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Solo 100 policías activos en Tecate mientras investigan red de corrupción en incapacidades médicas. El alcalde busca reincorporar agentes y enfrentar el aumento de homicidios. ¿Lograrán reforzar la seguridad?

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