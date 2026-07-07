Más de 500 Sismos en Tres Meses en Baja California; Refuerzan Llamado a la Prevención

Entre abril y junio se registraron 516 sismos en Baja California, Protección Civil exhorta a la población a contar con un plan de emergencia

Más de 500 Sismos Registrados en 3 Meses en Baja CaliforniaFoto: N+

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516 sismos en Baja California en solo tres meses. Tijuana, por su ubicación, es especialmente vulnerable. ¿Tienes un plan de emergencia listo?

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