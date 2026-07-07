Más de 500 Sismos en Tres Meses en Baja California; Refuerzan Llamado a la Prevención

Baja California registró 516 sismos entre abril y junio de este año, con magnitudes de entre 2.4 y 4.2, informó Protección Civil, que reiteró el llamado a la población para mantenerse preparada ante la posibilidad de un movimiento telúrico de mayor intensidad, especialmente en municipios como Tijuana, donde la actividad sísmica es constante.

De acuerdo con las autoridades, los movimientos registrados durante los últimos tres meses no provocaron afectaciones materiales ni personas lesionadas, aunque algunos fueron percibidos en zonas cercanas a sus epicentros.

Protección Civil recordó que la ubicación geográfica de Tijuana la convierte en una ciudad con actividad sísmica recurrente, por lo que la preparación ciudadana es fundamental.

Recomiendan contar con un plan familiar

Habitantes de la ciudad señalaron que han comenzado a tomar medidas preventivas en sus hogares, como preparar botiquines de primeros auxilios y resguardar documentos importantes en lugares seguros para utilizarlos en caso de una emergencia.

Las autoridades recomendaron que todas las familias cuenten con una mochila de emergencia, definan rutas de evacuación y establezcan un punto de reunión.

Hospitales y escuelas serían prioridad

Protección Civil Municipal explicó que, en caso de registrarse un sismo de gran magnitud, coordinará la respuesta junto con el Cuerpo de Bomberos y grupos especializados de búsqueda y rescate.

La atención inicial se concentraría en hospitales, escuelas y edificios públicos considerados estratégicos para la atención de la emergencia.

Algunos ciudadanos consideraron que es necesario fortalecer la difusión de información sobre cómo actuar antes, durante y después de un sismo, con el objetivo de que la población conozca los protocolos adecuados.

Las autoridades reiteraron la importancia de mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales y participar en simulacros para fortalecer la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.

Infomación Atenas Gómez

APG