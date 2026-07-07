Incendio de Tráiler Provoca Cierre Total en la Autopista México-Tuxpan ¿Qué Pasó?

Se registra fuerte accidente en la autopista km 162 con dirección a Tuxpan a la altura de la entrada del puente Borja Navarrete en Puebla.

Accidente incendio tráiler en la México-Tuxpan.Foto: Facebook México • Tuxpan - Reportes

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Un tráiler en llamas provoca cierre en la Autopista México-Tuxpan. La columna de humo y el caos vial impactan a los automovilistas. Sigue la noticia en desarrollo.

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