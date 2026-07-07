Incendio de Tráiler Provoca Cierre Total en la Autopista México-Tuxpan ¿Qué Pasó?

Se registra el cierre total en la Autopista México-Tuxpan derivado al accidente de un tráiler a la altura de la entrada del puente Borja Navarrete en Puebla, el incendio provocó alarma entre los automovilistas por lo que cuerpos de emergencia se movilizaron al sitio.

La enorme columna de humo negro y las llamas incontrolables provocaron angustia entre los testigos de este incidente, a pesar de que intentaron sofocarlo, optaron por alejarse debido a la inmensidad del siniestro; Minutos después arribaron elementos de la Guardia Nacional División de Carreteras y bomberos.

Se sabe que el tráiler transportaba cajas de cartón corrugado por lo que el fuego se propagó rápidamente provocando que la unidad quedara totalmente calcinada.

Accidente de tráiler en la Autopista México-Tuxpan provoca cierre total hoy 7 de julio

Conductores quienes manejaban con sentido a Hidalgo, no se vieron afectados por lo que algunos de ellos lograron captar el momento de este incendio.

Para prevenir otro incidente los elementos de seguridad cerraron el paso cerca del Km 162+700, de la carretera Tulancingo–Tihuatlán, a la altura de la localidad Tlapehualita en Puebla.

Durante varios minutos, el cuerpo de emergencias realizó labores para sofocar el incendio y mitigar riesgos para evitar otro flamazo. Se sabe que el siniestro ya está controlado, no obstante, los elementos continúan trabajando en la zona.

¿Qué pasó en la autopista México-Tuxpan? Incendio provoca tráfico paralizado

Derivado a este accidente, comenzó a formarse una fila kilométrica de vehículos que circulaban con dirección al estado de Veracruz, se espera que en los próximos minutos la circulación sea reabierta parcialmente para descongestionar el tráfico.

Además, se necesita el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada y proceder con la apertura total de la vialidad. Se recomienda evitar la zona a la altura de Xicotec de Juárez, y optar por rutas alternas para no retrasar sus tiempos de traslados.

Por su parte, las autoridades investigan las causas de este accidente, el cual se presume que se debido al calentamiento de balatas.

Es importante recordar que para evitar el calentamiento de balatas en bajadas y pendientes, se recomienda frenar con intervalos cortos y firmes en lugar de mantener el pedal pisado continuamente; En caso de bajadas prolongadas, se puede urar el freno del motor y reducir a una marcha más baja, esto puede prevenir el incendio de vehículos.

Con información de N+

MCS