Accidente en la Autopista México-Puebla Hoy: ¿Qué Pasó en la Carretera?

La mañana de hoy, 7 de julio de 2026, se registró un aparatoso accidente en la autopista México-Puebla, en los límites del municipio de Los Reyes, Estado de México, y la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

En esa zona, un auto se impactó de frente contra el muro de contención, por lo que la parte frontal de la unidad quedó completamente destrozada.

Los hechos ocurrieron a la altura de la avenida de Las Torres, hasta donde llegaron servicios de emergencia, quienes descubrieron que el conductor del vehículo huyó del sitio.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ¿Qué Pasó en la México-Puebla Hoy? Conductor Choca y Abandona Auto

¿Qué pasó en la México-Puebla?

El automovilista se estrelló directamente contra el muro de concreto que divide la salida hacia avenida de Las Torres, Eje 6.

En el sitio quedó el vehículo blanco, con daños en la parte frontal.

Hasta el sitio se movilizaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y demás servicios de emergencia, pero al llegar al sitio del percance se percataron que la unidad estaba abandonada.

La zona quedó con afectaciones viales por la obstrucción de un carril dirección Ciudad de México.

El personal solicitó una grúa para poder retirar el choque y reanudar la circulación en la autopista México-Puebla.

SPB