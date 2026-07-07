Accidente en la Autopista México-Puebla Hoy: ¿Qué Pasó en la Carretera?

Servicios de emergencia se movilizaron a la autopista México-Puebla, límites de CDMX y Edomex, por un aparatoso accidente

Accidente en la autopista México-Puebla este 7 de julio 2026. Foto: N+Accidente en la autopista México-Puebla este 7 de julio 2026. Foto: N+

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