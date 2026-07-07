Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 7 de Julio 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos

Conoce aquí cuáles son las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este martes

Accidente en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del poblado Puerto Mixteco. Foto: X @GN_CarreterasAccidente en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del poblado Puerto Mixteco. Foto: X @GN_Carreteras

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¡Atención conductores! Hoy 7 de julio, varias carreteras en México están cerradas por accidentes. Consulta las rutas afectadas y evita contratiempos en tu viaje.

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