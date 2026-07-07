Hay Cierres en Carreteras de México Hoy 7 de Julio 2026: Lista de Autopistas con Bloqueos

Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 7 de julio de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación vial en la República Mexicana.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos este martes:

01:32 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del Km 048+700, de la carretera Teziutlán-Nautla, a la altura de la localidad La Piedrilla, con dirección a Tlapacoyan.

02:45 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación en el Km 075+500 de la carretera Tuxpan-Tampico, a la altura del municipio de Tuxpan, por accidente.

05:43 horas : En Oaxaca, cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 118+800, de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, a la altura del poblado Puerto Mixteco, con dirección a Oaxaca.

06:18 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación en el Km 178+500, de la carretera Tuxpan–Tampico, a la altura del poblado Tampico Alto, por accidente vial.

09:47 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por percance cerca del Km 075+500, de la carretera Tuxpan-Tampico, a la altura de la localidad Escobal.

10:08 horas : En Michoacán, cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 255+500, de la carretera Maravatío-Zapotlanejo, con dirección a Zinapécuaro.

10:25 horas: En Puebla, cierre total de circulación por accidente cerca del Km 162+700, de la carretera Tulancingo–Tihuatlán, a la altura de la localidad Tlapehualita.

SPB