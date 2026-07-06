Esta Semana Inician las Obras del Tren en Bernardo Quintana; Prevén Afectaciones Viales

A partir del próximo 11 de julio se aplicará una reducción de carriles en el bulevar Bernardo Quintana, a la altura de Los Arcos, como parte de los trabajos de construcción del Tren México-Querétaro.

¿Qué afectaciones se prevén con el cierre parcial de carriles?

Debido a que la intervención se realizará en una de las vialidades con mayor flujo vehicular de la capital queretana, las autoridades prevén complicaciones en la circulación y un incremento en los tiempos de traslado para quienes transitan por la zona.

La reducción de carriles forma parte de las obras federales que se desarrollan en la ciudad para la construcción del Tren México-Querétaro, por lo que se recomienda a la población planear con anticipación sus recorridos y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternas.

Asimismo, las autoridades exhortaron a los automovilistas a mantenerse informados sobre las condiciones del tránsito en tiempo real mediante aplicaciones como Waze, Google Maps y Qrobus, con el objetivo de evitar congestionamientos y facilitar sus desplazamientos durante el desarrollo de las obras.