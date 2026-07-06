Esta Semana Inician las Obras del Tren en Bernardo Quintana; Prevén Afectaciones Viales

Se aplicará una reducción de carriles en el bulevar Bernardo Quintana, a la altura de la zona de Los Arcos, como parte de los trabajos del Tren México-Querétaro.

Habrá Reducción de Carriles en Bernardo QuintanaFoto: N+

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Prepárate para cambios viales en Bernardo Quintana. Las obras del Tren México-Querétaro inician el 11 de julio. Usa rutas alternas y apps de tráfico.

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