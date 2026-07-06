Pagaron 15 Mil Pesos por el Falso Secuestro de un Hombre en Izúcar de Matamoros, Puebla

Familiares de la víctima recibieron llamadas telefónicas de un sujeto que aseguraba tener a su pariente privado de la libertad.

Localizado Hombre Secuestro Virtual Extorsión Familia 15 Mil Pesos Izúcar de Matamoros PueblaFoto: X @FiscaliaPuebla

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Un hombre fue víctima de un secuestro virtual en Puebla. Familiares pagaron 15 mil pesos antes de que la policía lo rescatara en Izúcar de Matamoros.

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