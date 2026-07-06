Pagaron 15 Mil Pesos por el Falso Secuestro de un Hombre en Izúcar de Matamoros, Puebla

Este lunes 6 de julio de 2026 se dio a conocer que fue localizado exitosamente un hombre víctima de secuestro virtual en el municipio poblano de Izúcar de Matamoros.

De acuerdo con las autoridades, un sujeto se contactó con familiares de la víctima y aseguró tener a su pariente privado de la libertad, exigiendo 50 mil pesos para su rescate, logrando hacer que le depositaran 15 mil.

Familiares pagan 15 mil pesos por falso secuestro de hombre en Izúcar de Matamoros, Puebla

De acuerdo con la información recabada, familiares de la víctima recibieron llamadas en las que un sujeto aseguró tenerla privada de la libertad y exigió 50 mil pesos a cambio de su supuesta liberación. Mediante amenazas y presión psicológica, los responsables lograron que se realizaran depósitos por una cantidad total de 15 mil pesos.

Las investigaciones establecieron que la víctima recibió una llamada en la que le hicieron creer que su línea telefónica estaba clonada y debía ser verificada. A través de engaños, los responsables la mantuvieron incomunicada, en línea telefónica y desplazándose por distintos puntos del municipio, mientras obtenían datos de sus familiares para continuar con la extorsión.

La Fiscalía General del Estado de Puebla localizó en buenas condiciones físicas a un hombre de 30 años de edad que fue víctima de secuestro virtual en el municipio de Izúcar de Matamoros.#FiscalíaInforma | https://t.co/tIe0B36ijb pic.twitter.com/tWCAWkixFo — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 6, 2026

Localizan exitosamente a hombre víctima de secuestro virtual en Izúcar de Matamoros, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) localizó en buenas condiciones físicas a un hombre de 30 años de edad que fue víctima de secuestro virtual en el municipio de Izúcar de Matamoros.

Tras recibir el reporte, agentes investigadores de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, en coordinación con la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, implementaron un operativo de búsqueda en parques, calles y diversos puntos del municipio, logrando ubicar a la víctima en la zona centro. Una vez localizada, la persona recibió contención y asesoría por parte de las autoridades.

Con información de N+

GMAZ