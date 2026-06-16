Tres Sujetos Robaron Camión y Privaron de la Libertad al Conductor en Tlaxcala

Este martes 16 de junio de 2026 se dieron a conocer las sentencias de 50 años de prisión contra tres sujetos por los delitos de robo de vehículo y privación de la libertad en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con las autoridades Guillermo “N”, Javier “N” e Ismael “N” fueron detenidos mientras se trasladaban en la unidad con reporte de robo vigente en la carretera Ixtenco-Zitlaltepec.

Recuperan camión robado y liberan a conductor privado de la libertad en carretera Ixtenco-Zitlaltepec

En enero del año 2023 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Tlaxcala, quienes realizaban recorridos de seguridad sobre la carretera Ixtenco-Zitlaltepec, observaron un vehículo conduciendo a exceso de velocidad por lo que solicitaron detener la marcha; al practicar una revisión se descubrió que la unidad contaba con un reporte de robo vigente.

Del vehículo descendieron cuatro personas, siendo una de ellas quien en ese momento manifestó ser el operador del vehículo y que minutos antes las tres personas que también iban a bordo lo llevaban privado de su libertad y lo habían despojado de su camión con placas del servicio público federal.

Por lo anterior Guillermo “N”, Javier “N” e Ismael “N” fueron puestos inicialmente a disposición del Ministerio Público de la Federación (MPF), quien inició las investigaciones correspondientes y reunió los datos de prueba para solicitar su vinculación a proceso, la que derivó posteriormente en la sentencia condenatoria.

Sentencian a tres sujetos por robo de vehículo y privación de libertad en Tlaxcala

La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres personas, halladas penalmente responsables de los delitos de robo de vehículo automotor del servicio de autotransporte federal, privación de la libertad y posesión de vehículo robado, fueran sentenciadas a 50 años de prisión, por hechos cometidos en 2023.

En audiencia de emisión de fallo e individualización de la sanción, Guillermo “N”, Javier “N” e Ismael “N”, el juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio fueron enterados del fallo condenatorio en el Centro de Reintegración Social (Cereso) de Apizaco.

Con información de N+

GMAZ