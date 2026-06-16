Tres Sujetos Robaron Camión y Privaron de la Libertad al Conductor en Tlaxcala

Los uniformados interceptaron la unidad en la carretera Ixtenco-Zitlaltepec confirmando que contaba con reporte de robo vigente.

Robo Camión Conductor Privado Libertad Tres Ladrones Carretera Ixtenco Zitlaltepec TlaxcalaFoto: Archivo N+

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Robo y secuestro en Tlaxcala: Tres hombres condenados a 50 años. La intervención de la policía fue clave para resolver este caso. Más información aquí.

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