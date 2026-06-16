Investigan Presunto Matricidio; Hijo Mata a su Madre Durante Discusión en Coahuila

Autoridades detuvieron a un hombre por presuntamente matar a su madre durante una discusión en Acuña, Coahuila.

Investigan Presunto Matricidio; Hijo Mata a su Madre Durante Discusión en CoahuilaFoto: N+

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Impactante caso en Coahuila: un hijo es detenido por presuntamente matar a su madre tras una discusión. La Fiscalía investiga el matricidio. Conoce más detalles.

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