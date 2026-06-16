Investigan Presunto Matricidio; Hijo Mata a su Madre Durante Discusión en Coahuila

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) tomaron conocimiento del cuerpo sin vida de una mujer en la colonia Atilano Barrera del municipio de Acuña.

Salvador "N", probable responsable de ocasionar la muerte de su madre fue asegurado por elementos de seguridad.

Señaló que entre su madre y él existió una discusión, alegando que se defendió con la misma arma blanca con la que su madre presuntamente intentó lesionarlo.

La Fiscalía del Estado de Coahuila comenzó con el proceso de investigación bajo los protocolos de un matricidio. La carpeta de investigación será dirigida por la Fiscalía Especializada de las Mujeres y la Niñez.

Vinculan a hombre por agredir a su madre en Piedras Negras

El 6 de mayo, un hombre de 43 años fue detenido en Piedras Negras tras ser señalado por presuntamente agredir a su madre, una mujer de 73 años de edad, en hechos ocurridos en la colonia Ramón Bravo.

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Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó vincularlo a proceso por el delito de violencia familiar y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. La víctima recibió atención y fue reportada fuera de peligro.