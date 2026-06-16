Muere Adulto Mayor Dentro de Centro de Rehabilitación en Torreón

Un hombre de la tercera edad murió al interior de un centro de rehabilitación en Torreón.

Muere Adulto Mayor Dentro de Centro de Rehabilitación en TorreónFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante: Un hombre de 60 años fallece en un centro de rehabilitación en Torreón. Las autoridades investigan las causas de su muerte. Descubre más detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Tragedia en Torreón: Muere Hombre en Centro de Rehabilitación