Muere Adulto Mayor Dentro de Centro de Rehabilitación en Torreón

Un hombre perdió la vida la mañana de este 16 de junio al interior de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia División del Norte en Torreón.

El occiso fue identificado como José Armando de 60 años, quien presuntamente habría ingresado al anexo el lunes 15 de junio alrededor de las 18:00 horas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba recostado en un sillón y al notar que no respondía ni se levantaba, los encargados del lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al sitio, ubicado en el cruce de las calles José María Pino Suárez y Genaro Vázquez, acudieron elementos de la Policía Municipal, personal de Protección Civil y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Paramédicos confirmaron que el hombre de la tercera edad ya no contaba con signos vitales. Los agentes ministeriales se hicieron cargo de las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su fallecimiento.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos.

Hombre amenaza con pistola a personal de un centro de rehabilitación en Gómez Palacio

Un joven de 19 años fue detenido por autoridades municipales en Gómez Palacio luego de ser señalado por presuntamente amenazar con un arma de fuego a personal de un centro de rehabilitación que acudió a su domicilio para trasladarlo a tratamiento. El incidente ocurrió en el ejido Las Lagartijas y generó una movilización policiaca tras el reporte de vecinos al sistema de emergencias.

Noticia relacionada: Hombre Amenaza con Pistola a Hombres que Intentaban Trasladarlo a Anexo en Gómez Palacio

Elementos de seguridad acudieron al lugar, controlaron la situación y aseguraron al joven, además de decomisarle el arma que portaba. Posteriormente fue trasladado ante la Vicefiscalía Región Laguna, donde quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinaría su situación legal por los presuntos delitos de amenazas y portación de arma de fuego.