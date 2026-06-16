Hombre Pierde su Patrimonio por Inundaciones en Piedras Negras

Las lluvias registradas durante este 15 de junio provocaron severas inundaciones en diversos sectores de Piedras Negras, dejando importantes afectaciones a familias de la colonia Hacienda La Luna.

Martín Vega, vecino del sector, lamentó las pérdidas sufridas a consecuencia del ingreso del agua a su vivienda, asegurando que prácticamente todos sus bienes resultaron dañados por la inundación.

El afectado hizo un llamado urgente a las autoridades municipales, estatales y federales para que brinden apoyo a las familias damnificadas, ya que muchas de ellas perdieron muebles, electrodomésticos y otras pertenencias de valor.

Perros y gatos fueron resguardados durante las inundaciones

Las inundaciones registradas en Piedras Negras dejaron escenas de solidaridad entre las familias afectadas, muchas de las cuales evacuaron sus casas acompañadas de sus mascotas. Durante los recorridos en las colonias afectadas, fue frecuente observar a ciudadanos trasladando perros y gatos para ponerlos a salvo junto con el resto de sus seres queridos.

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Ante esta situación, autoridades de Bienestar Animal recordaron la importancia de proteger a las mascotas durante las contingencias, ya que también son vulnerables a las condiciones extremas. Asimismo, exhortaron a la población a reportar animales atrapados, abandonados o en riesgo para facilitar su rescate y resguardo.