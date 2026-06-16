Hombre Pierde su Patrimonio por Inundaciones en Piedras Negras

Un hombre de la colonia Hacienda La Luna perdió todos sus bienes debido a las intensas lluvias que se registraron en la ciudad.

Hombre Pierde su Patrimonio por Inundaciones en Piedras NegrasFoto: N+

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Inundaciones en Piedras Negras dejan a Martín Vega sin patrimonio. Familias piden ayuda urgente tras perderlo todo. Descubre cómo la comunidad se une en solidaridad.

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