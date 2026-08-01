Ataques a Embarcaciones Ecuatorianas por Fuerzas de EUA Son Investigados por Organismos Civiles

En el contexto de la operación contra presuntas narcolanchas, en aguas del Pacífico y el Caribe, embarcaciones ecuatorianas, han sido atacadas por fuerzas estadounidenses.

Ataques que ya están siendo investigados, por organismos civiles internacionales, y de los que autoridades estadounidenses, no han dado una explicación oficial.

El 26 de marzo, la embarcación pesquera 'Don Maca' fue atacada por un dron a unas 750 millas náuticas al norte de Manta, Ecuador.

John Sebastian Palacios, tripulante de la embarcación 'Don Maca', indicó:

“Yo me paro aquí así, y yo le hacía así, porque veíamos que la patrulla se venía acercando. El dron y un dron más grande estaba que nos daba vuelta y nos daba vuelta encima del barco”

Sin previo aviso ni pruebas de actividad ilícita. 20 pescadores a bordo sobrevivieron, uno de ellos con lesiones que le acompañarán de por vida.

Los pescadores pensaron que el barco que se acercaba los ayudaría, pero resultó ser una patrulla marítima en la que, dicen, viajaban estadounidenses con armas, uniformes e insignias militares. Los encapucharon y esposaron. Viajaban con tres traductores.

'Don Maca' fue hundido por los estadounidenses al caer la noche y sus pescadores, entregados cerca de las 2 de la mañana del día siguiente a una patrulla salvadoreña.

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Otros ataques

Lo sucedido con ‘Don Maca’ es similar a lo que ocurrió días antes con 16 pescadores de otra embarcación ecuatoriana, la ‘Negra Francisca Duarte 2’ y podría dar pistas sobre lo que pasó con el barco ‘Fiorella’, que no ha sido localizado y sus ocho tripulantes permanecen desaparecidos.

Ninguno de estos incidentes aparece en el registro público de la Operación Lanza del Sur que Estados Unidos comenzó en el Caribe y en el Pacífico Oriental. La Operación Lanza del Sur suma más de 60 ataques con un saldo superior a los 200 muertos.

“Eso es lo que más indigna a uno, si nosotros somos pescadores no somos personas delincuentes ni nada”, aseguró John Sebastian.

En un video se observa el momento en que el barco 'Volga II' fue inspeccionado por la patrulla marítima 26305 de la Guardia Costera estadounidense en aguas ecuatorianas.

Sin una orden, pruebas o algún indicio de actividad ilícita que acreditaran la inspección.

Tras más de 14 horas, los 27 pescadores fueron liberados. Esto ocurrió apenas tres días después del ataque al barco 'Don Maca', el más reciente registrado.

Acuerdos

Tres acuerdos vigentes entre Ecuador y Estados Unidos permiten la colaboración de fuerzas militares en operativos marítimos en el mar ecuatoriano.

El acuerdo no contempla: el uso de drones como arma de ataque, el traslado de detenidos a un tercer país, ni la destrucción de embarcaciones.

A la creciente colaboración militar se suma el decreto firmado el 18 de junio por el presidente Daniel Noboa, que permite a las tropas extranjeras unirse a la lucha contra el narcoterrorismo.

Lo sucedido con los tres buques ecuatorianos es una prueba de que la ofensiva de Washington para combatir el narcotráfico en América Latina y el Caribe se ha convertido silenciosamente en una guerra armada sin pruebas, sin juicios y sin reparación para las comunidades de pescadores.

Con información de Ana María Islas y Gustavo Sánchez.

LECQ