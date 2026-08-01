Internacional

Ataques a Embarcaciones Ecuatorianas por Fuerzas de EUA Son Investigados por Organismos Civiles

En el contexto de la operación contra presuntas narcolanchas, en el Pacífico y el Caribe, embarcaciones de Ecuador, han sido atacadas por fuerzas de Estados Unidos

Tripulante de embarcación ecuatoriana atacada.Foto: N+

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Ataques a barcos ecuatorianos por EUA bajo investigación. Sin pruebas de ilícitos, pescadores enfrentan violencia.

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