Romina Hinojosa, ante Su Primer Tour de Francia Femenil: "Me Siento Afortunada"

La carrera de Romina Hinojosa Cruz se ha construido con base a esfuerzo y dedicación. Con 23 años de edad, la ciclista mexicana cumplirá uno de sus sueños cuando inició en el deporte: correr una gran vuelta.

Este sábado 1 de agosto, la nacida en Tampico, Tamaulipas, e integrante del equipo Lotto-Intermarché, será una de las 147 participantes de la quinta edición del Tour de Francia Femenil.

Además, se convertirá en la primera mexicana en correr esta gran prueba de nueve días, lo que ya por sí solo es digno de destacarse.

Se espera que Romina sea una gregaria dentro del equipo belga, pero que puede destacar en las dos etapas de montaña que se disputarán casi al final del Tour.

Ante este escenario, el más importante de su carrera desde que fichó en 2024 con el cuadro rojo, la mexicana agradeció el apoyo para llegar hasta la vuelta francesa.

"Me siento increíble"

A través de redes sociales y horas antes de su debut en la prueba, Hinojosa Cruz publicó un mensaje que condensa todo el trabajo hecho por ella y del apoyo de su círculo cercano.

"Me siento increíblemente afortunada de tener la oportunidad de competir en la @letourfemmes. El cariño y las buenas vibras que recibo de todos me animan muchísimo y me hacen sentir realmente especial.

Además, tuvo una referencia importante para su escuadra, el Lotto-Intermarché, por su confianza.

"Muchísimas gracias a todos, especialmente a mi equipo @lottointermarche, que creyó en mí y me apoyó para llegar hasta aquí. ¡Lo daré todo!".

Así que todo está listo para que Romina se muestre en la primera etapa de este sábado, que será un circuito llano por la ciudad suiza de Lausana.

Con información de N+

ICM