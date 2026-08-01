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Romina Hinojosa, ante Su Primer Tour de Francia Femenil: "Me Siento Afortunada"

La pedalista mexicana hará historia este sábado 1 de agosto cuando participe en la primera etapa de la Grande Bucle femenina

Romina Hinojosa, ciclista mexicana, destaca por ser una escaladoraRomina Hinojosa, ciclista mexicana, destaca por ser una escaladora. Foto: Facebook | romina.hinojosa.710

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Este sábado, Romina Hinojosa, ciclista mexicana, debuta en el Tour de Francia Femenil. Será la primera mexicana en competir en esta prueba histórica. Acompáñala en su recorrido y conoce su inspiradora historia.

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